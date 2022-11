« Seconde main : les métiers de l'occasion » : le 5ème épisode diffusé jeudi 3 novembre 2022 sur RMC Story

Jeudi 3 novembre 2022 à 21:05, RMC Story diffusera le 5ème épisode de « Seconde main : les métiers de l'occasion » une nouvelle série documentaire inédite réalisée par Alban Patural qui vous plonge dans l'univers des brocanteurs.

En France, le marché de l’occasion pèse 6 milliards d’euros et progresse 2 fois plus vite que la consommation globale. Il s’agit d’une tendance sociétale lourde.

Le marché est dopé par la volonté des consommateurs d’optimiser leur budget et leur pouvoir d’achat mais aussi, face à l’urgence écologique, ils souhaitent de plus en plus redonner une seconde vie aux objets qu’ils n’utilisent plus et rallonger ainsi leur durée de vie.

La revente des produits d’occasion s’inscrit donc bel et bien dans l’air du temps. Partez en immersion chez trois brocanteurs et spécialistes de la seconde main en France qui vous feront découvrir les coulisses de ce marché.

Épisode 5 Rénovation et vide grenier sous pression

Près de Toulouse, Charlène est maintenant à 7 mois de grossesse. Pas de quoi freiner la jeune femme dans l’organisation du plus grand vide grenier de la région.

Vincent, le Normand, vient de dénicher le maillot signé par la légende du basket, Kobe Bryant.

A Orange, le vide grenier permanent de Nadine marche tellement bien qu’elle envisage d’en ouvrir un autre.