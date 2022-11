“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Matra 530, mardi 8 novembre 2022 sur RMC Découverte

Lundi 8 novembre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 7ème saison inédite de “Wheeler Dealers France” qui sera consacré à la restauration d'une Matra 530.

Gerry met souvent la main sur des incontournables du patrimoine automobile ou des youngtimers très prisés. Il sait aussi dénicher des pépites moins connues comme la Matra 530.

Sous ses lignes atypiques se cache un petit moteur V4 que le précédent propriétaire a commencé à préparer. Des 73 ch d'origine, on est passé à 136 ! Autant dire qu'il y aurait de quoi s'amuser... si le reste de la mécanique suivait.

Or la préparation n'a pas été terminée et ce sera le rôle d'Aurélien de fiabiliser le moteur, poser des freins et des suspensions plus performants, mettre des roues plus larges et faire fabriquer une nouvelle ligne d'échappement.

Aucun compromis n'est possible, Gerry et Aurélien doivent obligatoirement aller au bout de la préparation pour revendre cette Matra 530 au prix fort.