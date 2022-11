Inédit : « Le Puy du Fou raconté par Philippe de Villiers » samedi 12 novembre 2022 sur C8

Samedi 12 novembre à 21:15, C8 vous proposera de découvrir le document inédit « Le Puy du Fou raconté par Philippe de Villiers ».

Parc préféré des Français (selon un sondage IFOP), le Puy du Fou est devenu un géant mondial du divertissement, régulièrement récompensé par les prix les plus prestigieux, jusqu’à Hollywood.

Chaque année, plus de deux millions et demi de visiteurs s’y rendent

Et le Puy du Fou a traversé les frontières. Après l’Angleterre et les Pays-Bas, un parc a ouvert à Tolède en Espagne. Partout c’est le même succès. D’autres parcs devraient bientôt voir le jour en Chine et aux Etats- Unis.

Comment ce son-et-lumière, né au cœur de la Vendée en 1977, est-il devenu une des plus grandes entreprises de spectacles au monde ?

Pour la première fois, son créateur, Philippe de Villiers raconte l’incroyable histoire du Puy du Fou