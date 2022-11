“Une maison, un artiste” : Aimé Césaire à Fort-de-France, samedi 12 novembre 2022 sur France 5

Dans le cadre l'opération « Cœur Outre-mer », France 5 diffusera samedi 12 novembre 2022 à 20:25 un inédit de la collection “Une maison, un artiste” consacré à Aimé Césaire.

Aimé Césaire a 47 ans lorsqu’il achète cette maison de Fort-de-France, à la Martinique, en 1960. C’est un écrivain reconnu, surtout pour sa poésie, mais aussi un homme politique qui restera maire de Fort-de-France pendant cinquante-six ans et député de la Martinique pendant trente-huit ans.

Poète et homme politique : deux professions qui semblent bien antinomiques, mais pas pour Aimé Césaire, qui vivra dans sa maison de Fort-de-France sa vie d’écrivain et d’homme engagé jusqu’à sa mort, le 17 avril 2008, à l’âge de 94 ans.

Avec la participation de Jacques Martial, les témoignages de Daniel Maximin, écrivain et ami d’Aimé Césaire ; Marijosé Alie, journaliste et amie d’Aimé Césaire ; Clémence Franchinard, gouvernante d’Aimé Césaire, et Serge Letchimy, successeur d’Aimé Césaire à la mairie de Fort-de-France (2001-2010).

Réalisation : Dorothée Poivre d'Arvor.