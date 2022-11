“Sur le front” « Médicaments : la bombe à retardement » lundi 14 novembre 2022 sur France 5 avec Hugo Clément (vidéo)

Lundi 14 novembre 2022 à 21:00 sur France 5, Hugo Clément vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Sur le Front” consacré à nos médicaments.

Pourquoi certaines maladies banales sont de plus en plus difficiles à traiter ? Où sont fabriquées nos petites pilules ? Peut-on vraiment les recycler ? Et comment invente-t-on les médicaments de demain ?

Voyage dans nos rivières polluées par les résidus de médicaments, dans nos villes où l’on rencontre des bactéries dangereuses pour l’homme et au fin fond de la forêt amazonienne à la recherche des molécules qui nous soigneront demain.

Éditorial d'Hugo Clément, journaliste

J’ai toujours rapporté les médicaments que je n’utilisais pas à la pharmacie pour qu’ils soient recyclés, sans jamais me demander ce qu’ils devenaient. Notre enquête est partie de là : nous avons suivi les pilules que l’on dépose chez le pharmacien, prises en charge par Cyclamed. Nous avons découvert que les médicaments ne sont pas réutilisés mais qu’ils sont brûlés dans les mêmes incinérateurs que nos ordures ménagères ! Autrement dit : si je les avais jetés à la poubelle dès le départ, le résultat aurait été exactement le même.



J’ai découvert au fil de l’enquête que notre environnement est pollué par des résidus de médicaments. Quand nous prenons un traitement, nous rejetons ces molécules en allant aux toilettes. Nous nous sommes donc posé la question suivante : que retrouve-t-on dans les rivières, à la sortie de nos stations d'épuration ? Nous avons lancé des analyses et identifié dans l’eau plus de 15 médicaments différents, dont certains en très grande quantité ! Cette pollution a des conséquences sur le développement des poissons mais aussi sur nous, les humains. Dans la nature, ces molécules relâchées se retrouvent en contact avec des bactéries, qui peuvent devenir résistantes. Quand nous sommes infectés par ces bactéries, il est de plus en plus difficile de nous soigner.



Il faut chercher sans cesse de nouveaux médicaments, d’autant que nous ne sommes pas les seuls à en consommer ! Savez-vous que près de 40% des antibiotiques distribués en France sont donnés aux animaux dans les élevages ? Cela permet d’éviter les maladies liées à la trop grande promiscuité mais aussi de les faire grossir plus vite.



J’ai retrouvé espoir lors d’une incroyable aventure avec une scientifique fascinante. Elle nous a emmenés dans l’un des plus beaux endroits de la planète, en Amazonie française, à la découverte de champignons rarissimes qui contiennent peut-être les molécules des médicaments de demain.



Nous avons aussi suivi les Français qui se battent pour relocaliser la production de médicaments et fabriquer à nouveau du paracétamol sur notre sol : l’usine doit commencer à fonctionner dans quelques mois. Il y a urgence à cesser de fabriquer ces molécules en Inde, où les conséquences sur l’environnement sont désastreuses.

Enfin, je suis admiratif des habitants d’une commune de l’Allier, qui ont accepté de payer un peu plus cher pour que leur station d’épuration élimine les résidus de médicaments. Cette solution préserve leur environnement et notre santé à tous.

Des séquences fortes

Des bactéries multirésistantes dans nos rues

En France, nous partons à la recherche des bactéries multirésistantes sur le mobilier urbain, des jeux pour enfants aux barres de métro. Nous découvrons une bactérie Escherichia coli qui résiste aux antibiotiques traditionnels !

Nos eaux usées ne sont pas traitées pour éliminer les médicaments, alors que c’est possible

Des analyses d’eau en sortie de station d’épuration nous permettent de découvrir plus de 15 substances pharmaceutiques différentes rejetées dans la nature ! L’une d’elle est même présente en quantité dix fois supérieure à la dose maximale tolérable dans l’environnement.

On découvre que la France a choisi de ne pas éliminer les résidus de médicaments des eaux usées alors que c’est possible techniquement : la Suisse le fait par exemple depuis bien longtemps.

Exclusif : découverte d’un champignon jamais analysé qui nous permettra de fabriquer le médicament de demain

En Guyane, la scientifique Véronique Eparvier nous embarque au cœur de la forêt amazonienne à la recherche d’un champignon qui renferme des nouvelles molécules encore jamais étudiées. C’est un espoir immense pour cette chercheuse qui met au point les médicaments de demain.

L’enfer de la fabrication des médicaments en Inde

Le paracétamol que nous avons tous déjà acheté dans nos pharmacies est fabriqué en Asie, notamment en Inde, à Hyderabad. Dans cette métropole façonnée par les usines de chimie, les usines pharmaceutiques polluent les rivières et contaminent les populations locales.

Nos vautours meurent empoisonnés par les médicaments

Dans les Pyrénées, les vautours se nourrissent de charognes de porcs, élevés de manière intensive et gavés d’antibiotiques. Quand les oiseaux picorent des cadavres, ils meurent intoxiqués par de telles quantités de médicaments dans les tissus. C’est alors toute la chaîne alimentaire qui est menacée. Des chercheurs espagnols tirent la sonnette d’alarme.

Immersion exceptionnelle dans un élevage intensif de lapins

Un éleveur de lapin nous accueille exceptionnellement dans son élevage XXL. Il nous révèle qu’il est obligé de donner des antibiotiques à ses lapins en permanence, même quand ils ne sont pas malades. Le but : les faire grossir plus vite et éviter qu’ils ne développent des maladies, agglutinés dans leurs petites cages.