“Science grand format” : l’univers et ses mystères, jeudi 17 novembre 2022 sur France 5 (video)

Jeudi 17 novembre 2022 à 21:00 sur France5, Mathieu Vidard propose dans “Science grand format” un décollage pour l’Univers et ses mystères.

Chaque nuit, au-dessus de nos têtes, l’Univers est le théâtre de phénomènes insoupçonnés. Planètes gazeuses, fossiles d’étoiles et trous noirs massifs sont les personnages de cette saga qui façonne notre cosmos. Et chacun a une incroyable histoire à raconter.

Des avancées scientifiques inédites nous permettent d’explorer pour la première fois des lieux dont nous ne soupçonnions pas l’existence il y a à peine dix ans. Dans cette série, nous décodons les acteurs les plus énigmatiques de notre galaxie et leur destin commun avec notre planète.

Grace à des images de synthèse exceptionnelles et aux résultats d’exploration des derniers télescopes lancés dans l’espace, nous décollons pour un voyage dans l’espace et le temps, dans le passé depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d’années jusqu’à un lointain futur lors de la disparition de notre Terre.

21:00 L'Univers : La Voie lactée, notre galaxie

La Voie lactée, notre galaxie, est un disque formé de milliards d’étoiles que nous pouvons observer la nuit. Elle nous rappelle chaque jour notre place unique dans l’univers. Notre galaxie est si vaste que même en voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait environ 100 000 ans pour la traverser. Mais quelle est l’origine de cette spirale géante d’étoiles, de gaz et de poussière ? Et quel sera son destin ? Nous explorerons les merveilles de l’archéologie galactique révélées par Gaia, un vaisseau spatial qui crée une carte 3D précise et mesure les mouvements de plus d’un milliard d’étoiles dans notre galaxie. Les résultats dévoilent l’histoire mouvementée de sa naissance dans un disque tourbillonnant de poussière à des collisions colossales avec d’autres galaxies.

Partons pour un voyage dans le temps à la découverte d’une collision originelle qui a donné naissance à de nouvelles générations d’étoiles, y compris notre propre soleil. Projetons-nous dans le futur pour observer le destin ultime de notre Voie lactée : une ultime collision avec sa voisine la plus proche, la galaxie d’Andromède : impact prévu dans plus de 4 milliards d’années…

21:50 L'Univers : les trous noirs, la grande énigme

Les trous noirs défient depuis longtemps les plus grands esprits scientifiques et fascinent l'imagination populaire. Puissants et énigmatiques, ils peuvent remodeler des galaxies entières, déformer le tissu de l'espace et du temps, et même nous donner les clés pour comprendre la nature ultime de notre réalité.

Alors, si nous ne pouvons pas les voir, comment pouvons-nous les étudier ? Cet épisode raconte comment une nouvelle génération de télescopes met en lumière ces vides invisibles, nous découvrons notamment des trous noirs super massifs des millions, voire des milliards de fois plus gros que notre soleil ! Ceux-ci se cachent au centre de presque toutes les galaxies, y compris la nôtre.

À partir de là, nous commençons à comprendre l'histoire de notre propre trou noir, connu sous le nom de Sagitarrius A*. Que se passe-t-il si vous vous approcher trop près du point de non-retour ? Des images animées de l’univers reconstituent l'ultime frisson : nous surfons sur une cascade cosmique vers le centre de l’univers, dans un événement spectaculaire qui jette un nouvel éclairage sur l'existence de notre trou noir.

Le temps lui-même ralentit et nous assistons à l'anéantissement d'une planète alors qu'elle est déchirée par des forces immenses. Alors, qu'y a-t-il au-delà du vide du trou noir ? Si rien ne s’en échappe, est-ce la fin de l'histoire ? Dans une conclusion époustouflante, nous partons à la fin des temps, dans la vision d'un univers entièrement peuplé de trous noirs où nous apprenons que notre univers est plus étrange que nous ne l'aurions jamais imaginé.