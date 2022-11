« 7 jours, 7 nuits à la maternité » : les 2 premiers épisodes diffusés jeudi 17 novembre 2022 sur 6ter (vidéo)

Jeudi 17 novembre 2022 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de « 7 jours, 7 nuits à la maternité » une nouvelle série documentaire inédite consacrée aux sages-femmes, ces héroïnes du quotidien dans des maternités spécialisées pour les urgences.

Tout au long des 6 épisodes, la série présente le rôle de ces femmes aux quatre coins de la France, souvent confrontées à d’innombrables urgences dans des services sous tension quasi-permanente.

Dans une maternité, tout peut arriver à n’importe quel moment. C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, ces établissements ont été classés en 3 catégories : Niveau 1, 2 et 3. Plus le niveau de maternité est élevé, plus les équipements sont importants et permettent de prendre en charge longtemps les mamans et leurs enfants.

Épisode 1 Nuits blanches à la maternité

Lens, Montpellier, Antony, Martigues ou Bry-sur-Marne : 5 maternités de niveau 2 et 3 ont accepté d'ouvrir leurs portes pour suivre en immersion le travail au quotidien, de jour comme de nuit, de 8 sages-femmes.

7 jours sur 7, 24h sur 24, de jour comme de nuit, les sages-femmes sont au service des mamans.

C’est toujours avec la même énergie qu’Hana à la maternité de l’Hôpital Privé de Marne-la-Vallée attaque ses gardes de nuit. Des gardes lors desquelles toutes les sages-femmes de France sont plus autonomes et responsables. Car la nuit, les équipes sont réduites et les sages-femmes doivent assurer le service, seules.

Au CH de Martigues, c’est une garde de nuit agitée qui s’annonce alors que deux bébés sont en passe de naître en même temps : cas rare, tous les deux voient le jour à très exactement 5h04, sous la responsabilité bienveillante de Sophie et de sa collègue Jennyfer.

Épisode 2 Urgences à la maternité

La naissance d’un bébé, c’est comme le lait sur le feu. L’arrivée d’un enfant demande une surveillance rigoureuse de tous les instants, avant, pendant et après l’accouchement. Tout peut basculer d’une seconde à l’autre et chaque minute est déterminante.

Ici, les sages-femmes n’ont pas le droit à l’erreur car il n’y a pas de seconde chance. L’urgence touche n’importe quelle patiente, n’importe quel bébé, sans prévenir : que ce soit Laura dont le bébé a le cordon serré autour du cou, ou Valentine dont la petite fille Irène est née 3 mois avant son terme. Des situations extrêmes que les sages-femmes gèrent sans jamais vaciller.