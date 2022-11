“Thalassa” : « Outre mer / Océan indien : vivre avec la mer » dimanche 20 novembre 2022 sur France 3

Dimanche 20 novembre à patir de 15:15 sur France 3, Sabine Quindou vous proposera deux numéros de “Thalassa” qui seront consacré aux outre-mer.

15:15 “Thalassa” « Les gens de mer »

Dans ce numéro, direction l'Outre-mer à la découverte de deux océans aux couleurs totalement contrastées : L'Atlantique et le Pacifique. Nous irons des côtes de la Guyane jusqu'aux lagons de la Polynésie.

La Polynésie, dans le Pacifique Sud, est un archipel qui possède un espace maritime plus étendu que le territoire européen. La faune marine, les poissons, les coquillages sont, depuis la nuit des temps, sources de nourriture pour les Polynésiens. Mais aujourd'hui cette ressource se tarit, que ce soit à l'intérieur des lagons et en pleine mer. En cause, l'augmentation de la population qui a doublé ces 50 dernières années et la pêche illégale pratiquée par des flottilles étrangères. Les Polynésiens essaient aujourd'hui de trouver les solutions pour continuer à se nourrir de l'océan.

La Guyane est le plus grand des départements français d'outre-mer. Située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Surinam et le Brésil, la Guyane est couverte en grande partie par la forêt tropicale et bordée par l'Océan Atlantique. C'est à Cayenne, sur le littoral, que se retrouvent tous les accros de la mer. Vous allez rencontrer Achille, le poissonnier, entrepreneur à « la Crique », le port peu salubre mais très animé de la ville, mais aussi Papao, le pêcheur qui sort chaque jour en mer avec ses marins, pour un salaire de misère, ou bien encore Fabiola qui explore en paddle un littoral changeant constamment d'aspects sous l'effet de l'envasement.

15:15 “Thalassa” « Océan indien, vivre avec la mer »

Les îles de Mayotte et de La Réunion seront nos hôtes du jour dans cette émission ultramarine consacrée à l'Océan Indien où nous partirons à la découverte de ces deux îles volcaniques bien différentes l'une de l'autre, mais toutes les deux bordées par des lagons très riches en biodiversité.

Les reportages :

Mayotte, la mer buissonniere

C'est à l'entrée du canal du Mozambique, au sud de l'Océan Indien, qu'émerge Mayotte, le plus récent et le plus jeune département de France où un habitant sur deux a moins de 18 ans. Les filières maritimes sont rares pour qui rêve de devenir navigateur, plongeur ou pêcheur. Il faut, pour le vouloir, beaucoup de courage et de persévérance.

Ile de la Réunion, le mystere des requins

Les eaux de La Réunion sont appréciées des requins-bouledogues auxquels on impute la majorité des attaques de ces dernières années. Pourquoi se sont-ils rapprochés des côtes ? Combien sont-ils ? Le plongeur Eric Hoareau poursuit l'enquête pour mieux protéger les insulaires.

Ile de la Réunion, au secours des tortues marines

A La Réunion, nous découvrons comment, à Saint-Leu, sur la côte ouest de l'île, Stéphane Ciccione a transformé une ancienne ferme d'élevage et d'abattage de tortues -un mets autrefois apprécié sur l'île- en clinique marine.

Leur consommation est désormais interdite et les tortues sont protégées. La mobilisation des insulaires est très importante pour secourir et soigner celles qui se font prendre dans des filets de pêche ou qui s'intoxiquent en consommant trop de déchets plastique.

Films réalisés par Pierre Belet.