« Seuls face à l'Alaska » saison 11 : le 5ème épisode diffusé dimanche 4 décembre 2022 sur RMC Découverte

Dimanche 4 décembre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera le 5ème épisode de la 11ème saison inédite de la série documentaire « Seuls face à l'Alaska ».

C'est le grand retour de nos hommes des montagne pour une toute nouvelle saison ! Le début de leur course contre l'hiver pour obtenir la subsistance et l'argent nécessaires pour traverser les mois les plus froids de l'année.

Épisode 5 Au bord du gouffre



Tom reçoit un diagnostic pour son problème cardiaque tandis que Jake chasse les coyotes toute la nuit.

De son côté, Mike se dirige vers un rivage lointain et grimpe dans les montagnes pour chasser les chèvres.

À la suite de cet inédit, RMC Story rediffusera l'épisode 3 de la saison 11 puis deux épisodes de la saison 10.