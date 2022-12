« En zone dangereuse » : Ponts, routes & train, lundi 5 décembre 2022 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 5 décembre à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série documentaire « En zone dangereuse ».

21:10 En zone dangereuse Ponts en zone dangereuse

On trouve des ponts dangereux dans le monde entier, du Népal au Japon, et en Bolivie comme en Russie. Certains défient la gravité et les éléments, certains sont les plus hauts du monde. Les uns sont des terrains de jeu pour les amateurs de sensations fortes, les autres des voies de passage obligé pour relier les communautés.

22:10 En zone dangereuse Routes en zone dangereuse

35 millions de kilomètres de routes sillonnent la Terre. Depuis des millions d'années, elles unissent les peuples et élargissent leurs perspectives. Nous avons tous constamment besoin de nous rendre d'un point A à un point B, mais certains trajets sont plus périlleux que d'autres. De l'Inde à la Bolivie et de l'Himalaya au cercle arctique, les routes sont des axes indispensables à l'Homme, mais aussi des terrains de jeu pour amateurs de frissons !

23:10 En zone dangereuse Trains en zone dangereuse

Depuis deux siècles, les trains parcourent le globe, transforment les sociétés et changent les vies. Dans cet épisode, nous découvrons les dix trains les plus extrêmes de la planète, pour une expérience qui peut s'avérer terrifiante ! De l'Inde au Japon, du Pérou aux Philippines, ces trains parcourent des environnements hostiles tout en témoignant du génie humain, car certaines lignes de chemin de fer constituent souvent d'exceptionnels exploits technologiques