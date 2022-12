“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Porche Cayenne, mardi 6 décembre 2022 sur RMC Découverte

Mardi 6 décembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 7ème saison inédite de “Wheeler Dealers France” qui sera consacré à la restauration d'une Porche Cayenne.

Affiché à plus de 120 000 euros lorsqu'il est sorti en 2006, le Porche Cayenne Turbo S se trouve aujourd'hui en annonce à moins de 10 000 euros... Et pour cause, son entretien coûte très cher et la consommation de son énorme V8 de 521 chevaux fait peur aux acheteurs !

Gerry et Aurélien vont donc passer ce monstre allemand ultra performant à l'éthanol, pour en faire le 4X4 de luxe le plus économique du marché !

Mais avant ça, ils devront remettre d'aplomb le moteur qui ne tourne pas vraiment rond, la suspension pneumatique bien fatiguée, et redonner un coup de jeune à toute l'esthétique extérieure ! Et oui, un Porsche Cayenne ne souffre pas la médiocrité !

C'est un gros pari, mais un bel exemplaire à la fiabilité sans faille peut se revendre dans les 15 000 euros. De quoi faire un joli coup !