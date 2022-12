« 7 jours, 7 nuits à la maternité » : 5ème épisode jeudi 8 décembre 2022 sur 6ter (vidéo)

Jeudi 8 décembre 2022 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 5ème épisode de « 7 jours, 7 nuits à la maternité » une série documentaire inédite consacrée aux sages-femmes, ces héroïnes du quotidien dans des maternités spécialisées pour les urgences.

Tout au long des 6 épisodes, la série présente le rôle de ces femmes aux quatre coins de la France, souvent confrontées à d’innombrables urgences dans des services sous tension quasi-permanente.

Dans une maternité, tout peut arriver à n’importe quel moment. C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, ces établissements ont été classés en 3 catégories : Niveau 1, 2 et 3. Plus le niveau de maternité est élevé, plus les équipements sont importants et permettent de prendre en charge longtemps les mamans et leurs enfants.

Épisode 5 Des superwomen ordinaires

Le séjour en maternité, c’est une rencontre privilégiée entre une patiente et une sage-femme. Pour les futures mamans, c’est un moment unique où elles s’en remettent corps et âme aux soins bienveillants de ces professionnelles.

Qu’elles arrivent seules, comme Kihème à la maternité du CHU de Montpellier, ou accompagnée comme Victoria à l’hôpital de Lens, enceinte de son 7ème enfant, elles sont prises en charge dans les meilleures conditions.

Les sages-femmes Magali, Lisa ou encore Sophie mettent alors tout en œuvre pour leur expliquer chaque étape de leur accouchement, les rassurer et les aider à mettre au monde leur enfant.

Mais quand, pour Manon, il s’agit d’accueillir un enfant né sous X, c’est un tout autre protocole d’accompagnement qui se met en place.