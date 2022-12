Inédit - « Les grandes dames du petit écran » vendredi 16 décembre 2022 sur France 3

Vendredi 16 décembre 2022 à 21:10, France 3 diffusera le documentaire inédit « Les grandes dames du petit écran », réalisé par Danielle Moreau, qui ouvre un album de famille des pages marquantes de la télévision écrites par les speakerines, animatrices, productrices...

Lorsqu’on évoque l’histoire de la télévision, on parle souvent des pionniers mais c’est oublier bien vite ce que les femmes ont apporté au petit écran. Speakerines, animatrices, productrices, journalistes, directrices de programmes, qu’elles aient été devant ou derrière la caméra, ces grandes dames du petit écran ont toutes fait preuve d’audace, de flair et de talent pour informer ou divertir les téléspectateurs.

Elles ont inventé des concepts et des styles qui font encore référence aujourd’hui. C’est Jacqueline Joubert, la toute première speakerine, qui a inventé le talk-show. Elle a également créé le cultissime Récré A2 permettant à une autre speakerine, Dorothée, de prendre la tête d’un véritable empire pour les émissions jeunesse.

Cinquante ans avant Nouvelle star ou The Voice, c’est à Aimée Mortimer et Mireille que l’on doit les télé-crochets. Denise Glaser et Mireille Dumas ont créé des styles d’interviews inoubliables, Pascale Breugnot est devenue la papesse des reality shows, et Maritie Carpentier a mis des paillettes dans la vie des téléspectateurs avec des émissions de variétés qui restent des modèles aujourd’hui.

Elles se sont aussi révélées de formidables découvreuses de talents. Sans Michèle Arnaud, pas de Serge Gainsbourg, Michel Drucker ou Philippe Bouvard. Sans Dominique Cantien, pas de Christophe Dechavanne ou Julien Courbet. C’est Jacqueline Joubert qui a fait faire ses premiers pas à Olivier Minne et c’est Aimée Mortimer qui a découvert un certain Jean-Philippe Smet devenu Johnny Hallyday.

Dans le domaine de l’information, après des décennies de domination masculine, Christine Ockrent a pu s’installer sur le prestigieux fauteuil du Journal de 20h, Céline Géraud a su s’imposer aux commandes du mythique Stade 2 et Michèle Cotta et Anne Sinclair ont ouvert la voie à plusieurs générations d’intervieweuses politiques.

Femmes de l’ombre ou sous la lumière des projecteurs, des speakerines des années 1950 aux productrices visionnaires, ces pionnières ont montré le chemin aux animatrices et journalistes d’aujourd’hui.

Ce film documentaire propose de feuilleter comme un grand album de famille les plus belles pages de la télévision qu’ont écrites ces grandes dames du petit écran !

Les intervenants :

Denise Fabre, Michel Drucker, Laurent Boyer, Daniela Lumbroso, Danièle Gilbert, Marie-France Brière, Chloé Nabédian, Thomas Isle, Julie Andrieu, Macha Méril, Sophie Davant, Pascale Breugnot, Mireille Dumas, Sophie Favier, Dominique Cantien, Christine Ockrent, Dorothée Olliéric, Michèle Cotta, Nathalie Saint-Cricq et Céline Géraud

Un film réalisé par Danielle Moreau.