« "E.T.", un blockbuster intime » sur ARTE vendredi 16 décembre 2022

E.T. a 40 ans ! Ce personnage incontournable de notre imaginaire collectif a surgi dans un film qui a ému le monde entier et révolutionné le cinéma de science-fiction. Retour sur une œuvre paradoxale, blockbuster le plus personnel de Steven Spielberg, vendredi 16 décembre 2022 à 22:50 sur ARTE.

En 1982 sortait le septième long métrage de Steven Spielberg, « E.T. l’extra-terrestre ». Ce film sur l'enfance et la différence allait émouvoir des centaines de millions de spectateurs dans le monde, s'imposant en son temps comme le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Son réalisateur ne l'avait pourtant pas imaginé comme un film commercial, mais comme une œuvre intime, inspirée par ses propres blessures, racontant l’amitié hors normes d’un jeune garçon avec une créature aussi perdue que lui. Pouvoir magique Après avoir inventé le blockbuster avec Les dents de la mer, dynamité le vieux cinéma d'aventure avec « Indiana Jones », Steven Spielberg transforme une nouvelle fois la pellicule en or avec E.T., conte fantastique d’apparence modeste, dont le pouvoir d'émerveillement va se révéler irrésistible. Le documentaire de Clélia Cohen et Antoine Coursat (qui ont déjà œuvré, entre autres, sur Indiana Jones) raconte ce miracle à travers des archives qui font la part belle à la parole du cinéaste. Délesté de la lourdeur budgétaire de ses précédents films, aidé par un extraterrestre en parfait état de marche (contrairement au requin des « Dents de la mer », dont les défaillances techniques lui avaient fait frôler la catastrophe), donnant libre cours à sa formidable capacité de connexion avec les comédiens enfants, Spielberg a pu se concentrer sur la dimension émotionnelle de son film, pensé dès le départ comme un récit personnel : celui d'un grand adolescent de 35 ans, marqué par le traumatisme causé par le divorce de ses parents, qui se souvient de son enfance rêveuse et solitaire. Par son extraordinaire pouvoir de résonance, E.T. a changé l'homme ainsi que sa carrière, et marqué l'imaginaire du monde entier pour plusieurs décennies.

