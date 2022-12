« Paul Bocuse, la maison de sa vie » samedi 17 décembre 2022 sur France 5

Samedi 17 décembre 2022 à 20:25, France 5 vous proposera de découvrir le document inédit « Paul Bocuse, la maison de sa vie » réalisé par Aurélien Drach.

Rares sont ceux qui peuvent dire être nés et morts dans la même chambre. C’est pourtant le cas de Paul Bocuse, qui voit le jour le 11 février 1936 à l’Hôtel du Pont-de-Collonges, près de Lyon, qui deviendra sa maison-restaurant : l’Auberge du Pont-de-Collonges.

Derrière ces murs se cache un des temples de la gastronomie française mais aussi les souvenirs de l’enfance du plus grand cuisinier du XXe siècle : le légendaire Paul Bocuse. Cette maison a vu Paul grandir et devenir le premier cuisiner à représenter la France dans le monde.

Dans le monde de Bocuse, il n’y a pas de frontières entre la vie de famille et la vie professionnelle. Pour lui, la cuisine domine et l’emporte sur tout. Cette maison-restaurant est le parfait symbole de l’originalité du plus grand cuisinier du XXe siècle.