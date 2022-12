“La guerre des trônes” : les 2 derniers épisodes sur France 5 jeudi 29 décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 29 décembre 2022 à 21:00, Bruno Solo vous donne rendez-vous sur France 5 pour découvrir les deux derniers épisodes inédits de la 6ème saison de « La guerre des trônes - La véritable histoire de l'Europe ».

Cette 6ème saison de “La guerre des trônes” (1757-1788) éclaire l’une des périodes les plus tumultueuses de notre histoire grâce à des séquences de fiction en costumes et décors d’époque, enrichies de véritables dialogues historiques.

Épisode 5 Louis XVI et l’Indépendance américaine (1775-1781)



Sacré à Reims, le roi Louis XVI devient enfin père et ses premières décisions sont saluées par le peuple. Mais la visite de Benjamin Franklin, porte-parole des indépendantistes américains, va tout changer.

Malgré la désobéissance du marquis de Lafayette, Louis XVI accepte d’envoyer des troupes en Amérique pour les aider à s’émanciper de l’Angleterre. À Londres, George III est plus que jamais isolé.

Épisode 4 Marie-Antoinette, échec à la Reine (1782-1788)

Louis XVI a dépensé dans la guerre d’indépendance américaine presque deux fois plus que son grand-père durant la guerre de Sept Ans. Le peuple gronde contre les taxes toujours plus élevées et accuse Marie-Antoinette du déficit de la France.

Tandis que la reine est victime d’un terrible complot, à Paris, les idées républicaines ramenées d’Amérique commencent à changer les mentalités. Louis XVI prend alors une décision qui va précipiter la Révolution française.