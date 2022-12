“Les héros de notre enfance” sur C8 jeudi 29 décembre 2022

Jeudi 29 décembre 2022 à 21:20, C8 vous propose de vous replonger en enfance avec la diffusion du documentaire inédit “Les héros de notre enfance”.

Quel que soit notre âge, les héros de notre enfance sont encore bien présents dans notre mémoire et nous sommes tous capables de fredonner les génériques de « L’île aux enfants », « Goldorak », « Dragon Ball Z », « Hélène et les garçons » et « Récré A2 » dès les premières notes.

De Jacky du club Dorothée aux Frères Bogdanoff, de Christophe Rippert à Bernard Minet, de Chantal Goya à Lorie, les animateurs et chanteurs préférés des enfants vont vous faire revivre les grandes heures de ces émissions cultes des années 90.

Les fans de ces programmes comme Nolwenn Leroy, Ahmed Sylla, Cyril Féraud ou encore Jean-Baptiste Guégan vont nous faire partager leurs souvenirs et nous expliquer comment ces héros de leur enfance ont fait naître leur vocation artistique.

On a tous ri aux bêtises de Casimir, aux facéties de Dorothée et ses complices, on a tous tremblé devant les fulguropoints de Goldorak, les kamehamehas de Dragon Ball Z ou les mygales de Fort Boyard, de participer à l’Ecole des fans de Jacques Martin, d’avoir Hélène, Nicolas, Cricri d’amour, Justine ou Annette, comme copains de classe ou de jouer au foot avec Olive et Tom. C’est cet univers enchanté peuplé de personnages drôles, inquiétants ou étranges mais toujours attachants que nous allons retrouver pendant une soirée pleine de rires et de chants grâce aux héros de notre enfance !

Avec aussi : Yves Brunier (incarnation de Casimir), Jean-Baptiste Laydu (fils du créateur de Nounours), Maxime Guény et bien d'autres.