"Se soigner par le froid : notre corps aime-t-il être glacé ?" sur ARTE samedi 14 janvier 2023

Suivant une jeune nageuse en eau glacée finlandaise, ce documentaire diffusé sur ARTE samedi 14 janvier 2023 à 22:25 explore, en compagnie de chercheurs, les bienfaits et les risques de l’exposition au froid pour l’organisme.

Elina Mäkinen, adepte de la baignade traditionnelle "avanto" – dans des trous creusés dans la glace –, se prépare pour l’Ice Mile, une épreuve de natation organisée dans l’archipel norvégien du Svalbard, où la température de l’eau avoisine 0 °C. Comment la jeune femme résiste-t-elle à ces conditions extrêmes ? Quels effets le froid produit-il sur le corps ?

Au-delà du risque de gelures, l’hypothermie altère le système cardiovasculaire, jusqu’à provoquer la mort lorsque la température interne descend en dessous de 25 °C. Différents facteurs tels que l’âge, la fatigue, la déshydratation ou les maladies peuvent accélérer le refroidissement corporel. Des études récentes ont ainsi montré que le diabète de type 2 et les comorbidités associées sont susceptibles d’intensifier les effets nocifs du froid, comme ceux de la chaleur. Un phénomène d’autant plus préoccupant que cette affection explose dans les pays occidentaux, tandis que la fréquence des épisodes de températures extrêmes augmente avec le changement climatique.

Pour autant, le froid ne représente pas qu’un danger. Déjà prisé dans l’Égypte ancienne, il est aujourd’hui utilisé dans certaines chirurgies cardiaques et vasculaires pratiquées en hypothermie profonde. Si son impact sur les maladies inflammatoires et le système immunitaire reste encore à démontrer, il est en revanche prouvé que le froid favorise le contrôle du poids et qu’il apaise le mental par la libération contrôlée des hormones du stress.

Du terrain au laboratoire

Des mystères de la graisse brune, que l’on retrouve en plus grande quantité chez les personnes exposées au froid, à l’entraînement des forces armées finlandaises en conditions arctiques, ce documentaire mêle expériences de terrain et analyses de chercheurs pour décrypter les effets à la fois mortels et curatifs du froid.

Montrant, en fil rouge, l’éprouvante préparation d’Elina – qui se plie par ailleurs à une batterie de tests scientifiques –, il offre en prime d’époustouflantes images de l’hiver finlandais.