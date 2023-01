"Sous-marins nucléaires : les armes de l'ombre" sur RMC Découverte lundi 23 janvier 2023

Lundi 23 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le document "Sous-marins nucléaires : les armes de l'ombre" réalisé par Eddy Pizzardini.

Aujourd'hui, la France est la 3ème puissance nucléaire mondiale derrière les Etats-Unis et la Russie, avec une force de dissuasion sous-marine hors du commun.

Constituée de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, appelés les SNLE, c'est sur la base de l'ile Longue près de Brest, classé secret défense, que 2 400 personnes travaillent au bon déroulement des opérations de ces monstres de technologie et de puissance.

Constitué de 110 membres d'équipage, ces sous-marins de 138 mètres de long, nécessitent des moyens techniques et humains impressionnants car, quand ils partent en patrouille, c'est pour des missions de 2 mois en moyenne, sans aucun lien avec l'extérieur.

Cette force de l'ombre, fait appel aux plus hautes technologies et aux personnels les plus qualifiés, embarquement à bord de ces sous-marins indétectables.

La soirée se poursuivra sur RMC Découverte avec la diffusion à 22:10 du documentaire "Sous-marin nucléaire : déconstruction XXL".