"Wheeler Dealers : rêves à saisir" : Deux épisodes inédits sur RMC Découverte jeudi 26 janvier 2023

Jeudi 26 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série documentaire "Wheeler Dealers : rêves à saisir".

Mike Brewer, concessionnaire automobile de renommée internationale, se lance dans une mission difficile : aider des amateurs de voitures à troquer leur vieux bolide contre la voiture de leurs rêves.

Mike fait équipe avec l'ancien mécanicien de Formule 1 Marc Priestley. Depuis leur base du sud-est de l'Angleterre, ils achètent, rénovent et vendent tout type de véhicules. Au cours d'une série de transactions avisées, qui donnent au téléspectateur un aperçu unique du monde de l'échange, ils travaillent sans relâche pour constituer un budget suffisant pour acheter les voitures dont leurs clients rêvent.

21:10 Épisode 6 Fiesta RS Turbo.



Dans cet épisode, Carl adorerait posséder une Fiesta RS Turbo classique, mais il consacre toutes ses économies à sa famille. Mike est prêt à prendre un gros risque pour offrir à Carl la voiture de ses rêves.

22:05 Épisode 7 Nissan Patrol.



Dans cet épisode, Mike et Elvis se lancent dans l’une de leurs missions les plus difficiles : trouver une Nissan Patrol des années 1980 pour la passionnée de surf Kerry. Elle leur confie sa voiture, une VW Touran, mais les choses deviennent encore plus difficiles pour les garçons lorsque celle-ci tombe en panne en route vers le garage.