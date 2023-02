"Les superpouvoirs des plantes" : Déserts et plaines arides, lundi 6 février 2023 sur France 5 (vidéo)

Lundi 6 février 2023 à 21:00, France 5 diffusera un nouveu volet inédit de la collection documentaire “Les superpouvoirs des plantes” qui propose une expérience immersive au coeur du monde végétal jamais vue auparavant..

Notre planète bleue est aussi une planète verte. Les plantes nous entourent et sont à la base de toute vie, y compris la nôtre. Nous dépendons d’elles, pour chaque denrée élémentaire et chaque bouffée d’oxygène que nous respirons. Présentes dans tous les écosystèmes, les plantes sont d’une vivacité remarquable et pourtant nous les connaissons peu. Des séquoias géants de Californie aux mousses microscopiques des sous-bois, elles mènent une vie secrète, presque imperceptible.

Sur plus de trois années, l’équipe a tourné dans 27 pays grâce à une technologie de pointe alliant images accélérées, drones et dernières générations de caméras. Comme jamais auparavant, cette production nous permet de changer radicalement de perspective sur le monde végétal et de vivre une expérience immersive dans cet univers fascinant. Nous pouvons voir le monde du point de vue des plantes, décrypter leurs comportements et, plus que jamais, nous émerveiller de leur beauté et de leur génie. Car les plantes sont dotées de superpouvoirs, dont elles usent pour se nourrir, se reproduire et conquérir un territoire. Les plantes communiquent, chassent, dissimulent, manipulent, et nouent des alliances avec d'autres plantes, des animaux et parfois même avec les humains. Vous ne les regarderez plus jamais comme avant.

21:00 « Déserts et plaines arides » (Inédit)

Comment survivre sans eau ? Cette question, les plantes doivent y répondre dans les déserts du monde entier. Face à cet obstacle considérable, certaines familles de plantes excellent, comme les cactus et les succulentes. Leur adaptation insolite et leur ingéniosité surprenante leur permettent de survivre et même de prospérer dans des milieux à première vue inhabitables.

Réalisateur : Paul Williams.

21:45 « Forêts tropicales » (Rediffusion)

Les forêts tropicales comptent parmi les environnements les plus riches de la planète. Pour les plantes, la compétition fait rage. Croissance fulgurante, défenses toxiques, pièges, coopération, elles ont mis au point des stratégies variées pour se faire une place dans la canopée.

Réalisateur : Paul Williams.