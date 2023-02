Inédit "Apocalypse - Le crépuscule d'Hitler" sur France 2 mardi 21 février 2023

Mardi 21 février 2023 à partir de 21:10, France 3 proposera une soirée événement avec la diffusion du documentaire inédit "Apocalypse - Le crépuscule d'Hitler", écrit et réalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, relatant deux périodes décisives qui ont amorcé la chute d'Hitler.

Été 1943 : Hitler a envahi deux ans plus tôt l’URSS. Il veut faire basculer le cours de la guerre en engageant à Koursk un gigantesque assaut de chars contre les forces soviétiques. Il ne sait pas que c’est la dernière fois que ses troupes engagent l’offensive à l’Est. Le débarquement allié de juin 1944 détermine un groupe de généraux allemands à tuer Hitler, qui réchappe de cet attentat plus convaincu que jamais de poursuivre son destin mortifère. Mois après mois pourtant l’étau se resserre inexorablement.

Affaibli par la maladie, acculé, traqué, Hitler se terre dans son bunker berlinois, à six mètres sous terre. Alors que tout crie que la guerre est perdue, il reste persuadé que la Providence est avec lui et s’obstine à refuser la reddition, condamnant son pays à l’autodestruction. Après avoir mis l’Europe à feu et à sang, sacrifié son propre pays sur l’autel de ses infernales ambitions, le tyran met fin à ses jours le 30 avril 1945.

21:10 Épisode 1 Le Grand Choc

Été 1943. Hitler entend faire basculer le cours de la guerre : les blindés flambant neufs qu’il attendait fébrilement sont enfin massés à la frontière ukrainienne, à Koursk, afin de saigner à blanc les forces soviétiques. Commence alors la plus grande bataille de chars de l’histoire : c’est une boucherie de fer et de sang, pourtant la percée allemande n’a pas lieu.

Ce revers s’accompagne de l’ouverture d’un second front en Sicile, où les Alliés ont débarqué, qui oblige Hitler à diviser ses forces entre l’Est et l’Ouest. Le dictateur nazi ne peut même plus compter sur le soutien de son fidèle allié Mussolini, destitué et incarcéré en Italie, qu’il fait libérer par une opération commando.

Alors que la situation s’embourbe à l’Est, que les sous-marins allemands sont mis en difficulté dans l’Atlantique, en Allemagne l’aviation alliée lance une campagne de bombardement intensif des villes, mettant à genoux une population qui continue pourtant de croire aux promesses de victoire de son Führer.

22:00 Épisode 2 Le Dernier Acte

Janvier 1944 : sur tous les fronts, l’armée allemande ne parvient plus à enrayer son inexorable recul. Dans leur fuite, les soldats détruisent les preuves de leurs crimes innommables. Cela ne suffit pas à dissimuler la macabre réalité des camps de la mort aux soldats de l’Armée rouge qui marchent sur le Reich.

Au Berghof, le petit cercle d’intimes du Führer est trop occupé à fêter le mariage de la sœur d’Eva Braun pour voir venir le Débarquement allié qui surprend toutes les prédictions allemandes.

L’étau se resserre irrémédiablement sur le Führer, qui s’obstine, car il réchappe à un attentat à la bombe, et y voit un signe de la Providence. Il fait enrôler des adolescents et des vieillards pour servir de chair à canon et défendre ce qui reste du Reich. La propagande continue de crier victoire alors que tout indique que la guerre est perdue. Affaibli par la maladie, acculé, traqué, Hitler finit par se terrer dans son bunker berlinois à six mètres sous terre, d’où il continue de mener son pays à la ruine.

Note d'intention d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle

Apocalypse – Le crépuscule d’Hitler est le récit de la fin de la Seconde Guerre mondiale vue par Hitler à partir de 1943 et le tournant de la terrible bataille de Koursk.

C’est le point de vue du despote qui nous a semblé important à mettre en avant, lors des derniers mois décisifs qui vont le conduire à sa chute. Nous y montrons comment l’état de santé d’Hitler, ses échecs militaires, son obstination à agir seul sans entendre son état-major, les attaques massives des Alliés sur les villes allemandes, l’enferment progressivement dans un isolement toujours plus délirant. Mois après mois, l’état de l’armée nazie se dégrade, pourtant Hitler assène à qui veut l’entendre qu’il va gagner la guerre.

Nous racontons la tentative de quelques officiers lucides de mettre fin à la vie du Führer par un attentat qui le manque et dont il sort plus déterminé que jamais. Nous montrons aussi comment, dans le Reich bombardé, épuisé, menacé à l’Est et à l’Ouest, la population peine à survivre, alors que dans les camps s’accroît encore le martyre des Juifs. Nous mettons en lumière l’horreur de leur situation par le contrepoint des images du cercle d’intimes du Führer, qui nous montrent une vie de fêtes et de plaisirs, à peine ternies par les nouvelles du front et la réalité d’un monde en pleine Apocalypse.

Comme depuis la naissance de la collection, nous cherchons à rendre le plus accessible au grand public l’Histoire qui façonne notre monde actuel. L’attention portée aux témoins de ces années sombres permet de tisser une trame narrative à partir de destins croisés, auxquels le spectateur peut aisément s’identifier. Anonymes ou célèbres, nous les accompagnons dans leur quotidien au cœur de ces déchaînements de violence sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Pour illustrer leurs témoignages, nous travaillons de concert avec notre équipe de documentalistes expérimentées qui recueille pour chaque opus les images les plus pointues à travers le monde. Notre équipe d’historiens de référence est également indispensable à la mise à jour historiographique de nos documentaires. Car si nous œuvrons avec pédagogie, la vérité historique est primordiale.

Pour pallier l’absence d’archives filmées du bunker dans lequel s’est reclus Hitler pendant les derniers mois de sa vie, nous avons sollicité la société Nord XR qui a recomposé virtuellement le site. Cette première collaboration nous a permis de reconstituer fidèlement le refuge souterrain d’Hitler et de sa garde rapprochée. A l’aide des rares photos existantes et avec l’appui de de nos historiens, cette reconstitution minutieuse et détaillée, en images de synthèse, nous permet de nous projeter de manière inédite, dans le sombre quotidien des derniers jours du Führer.

La réalisation de ces nouveaux épisodes d’Apocalypse reste fidèle à celle des précédents opus. Ils seront entièrement composés d’archives en haute définition, restaurées par les dernières technologies, mises en couleurs et sonorisées en 5.1.

Notre ambition est d’écrire une grande histoire mondiale pour dépasser les visions nationales et contribuer à la compréhension réciproque des peuples.