Mardi 14 février 2023 à 21:10, RMC Découverte proposera un numéro inédit de la collection documenraire "Les Grandes heures de l'Automobile" consacré aux voitures allemandes réalisé par Nicolas Schumacher.

L'Allemagne règne aujourd'hui sur le marché des voitures haut de gamme, c'est sa fierté et le socle de sa puissance industrielle.

Dans ce nouvel épisode des "Grandes Heures de l'Automobile", le journaliste Le Tone nous raconte comment cette « deutsche qualität » s'est imposée au fil du temps dans le monde entier, et prend le volant des modèles cultes qui en sont à l'origine.

Des premiers véhicules motorisés de l'Histoire, inventés Outre-Rhin par Carl Benz et Gottlieb Daimler à la fin du XIXe siècle, à la célèbre VW Coccinelle et les bolides de course créés dans les années 1930 à la demande d'Hitler, et bien sûr les Porsche, Mercedes, BMW et Audi de de la deuxième moitié du XXe siècle, tous ont forgé cette réputation de l'excellence technique, de robustesse et de fiabilité de la production allemande jusqu'à nos jours.