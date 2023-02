"L’art, une arme en temps de guerre" sur ARTE mercredi 22 février 2023

Face à la guerre, les artistes ukrainiens défendent leur culture, que Moscou cherche à nier. Une résistance qu’ils expriment à travers leurs œuvres. Un document inédit à voir sur ARTE mercredi 22 février 2023 à 22:40.

L’Ukraine a surpris le monde entier par la résistance stupéfiante de sa population face à l’agression russe.

Dans ce contexte tragique, l’art s’est doté d’une mission nouvelle : plus que jamais, la culture ukrainienne est devenue vitale, et ce, d’autant plus que la Russie cherche à nier l’existence même de la nation ukrainienne. Les attaques ne visent donc pas seulement des cibles militaires, mais également les musées, les théâtres et les salles de concert. Avec ferveur, les artistes du pays n’hésitent pas à répliquer au travers de leurs œuvres.

Le réalisateur Philipp Kohlhöfer a accompagné ces Ukrainiens qui font la guerre sur un autre front, celui de l’art.