"Yoann Bourgeois, le poète du vertige" : document à voir sur France 5 vendredi 24 février 2023

Vendredi 24 février 2023 à 22:30 France 5 diffusera le documentaire inédit "Yoann Bourgeois, le poète du vertige" réalisé par Mohamed Athamna.

Yoann Bourgeois, une figure incontournable de la création chorégraphique contemporaine !

Yoann Bourgeois s’est affirmé ces dernières années, contre vents et marées, comme une figure incontournable de la création chorégraphique contemporaine, jouant à guichets fermés sur les plus grandes scènes européennes.

Depuis Grenoble, au Centre chorégraphique national de la ville qu’il a dirigé entre 2016 et 2022 ou perché sur les hauteurs du massif de la Chartreuse, Yoann Bourgeois mène un travail de création permanente. Le film propose une plongée au cœur de son travail et éclaire le parcours de cette figure hors norme, artiste de cirque, danseur, chorégraphe guidé avant tout par le désir du jeu permanent et par la quête du point d’équilibre, du « point de suspension » permettant d’échapper à la condition humaine.

Trampolines, escaliers inachevés, plateformes tournantes, mécanismes basculants… les dispositifs de Yoann Bourgeois sont des créations sur mesure, qui se réinventent en fonction de lieux et soumettent ses danseurs « aux forces physiques dans une quête insensée d’équilibre ».

Dans ce documentaire, Yoann Bourgeois dirige Hurricane, un spectacle qu’il mène avec 16 solistes de la compagnie suédoise de danse de l'opéra de Göteborg, comme une longue course collective contre la force dévastatrice de l’ouragan. Nous le suivons aussi dans ses recherches et tentatives pour faire naître un seul-en-scène intitulé Les Paroles impossibles et qui raconte l’échec face à la prise de parole. Jalonné de multiples représentations en plein air et en pleine nature, le film se déroule sur la temporalité inédite de l’épidémie de covid-19, ce qui donne un écho tout particulier au travail de Yoann Bourgeois, le fait résonner avec le vertige d’une période où nous avons collectivement perdu nos repères. L’œuvre du chorégraphe résonne plus que jamais avec le monde qui nous entoure aux heures des épidémies ou du dérèglement climatique.

Aux côtés de sa compagne et de ses partenaires de travail, partant à la rencontre de ses proches, nous retraçons son parcours : de l’enfance à son passage par l’école du Cirque Plume, puis par la compagnie de Maguy Marin où il poursuit sa réflexion comme interprète, et enfin la création de sa propre compagnie en 2010. Se dessine alors le portrait d’un artiste libre à la personnalité à la fois introvertie et rayonnante. Le documentaire nous dévoile comment Yoann Bourgeois déplace sans cesse son terrain de jeu pour expérimenter et continuer d’inventer !