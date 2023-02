"L'Univers : aux sources du Big Bang" sur France 5 jeudi 2 mars 2023 (vidéo)

Jeudi 2 mars 2023 à 21:00 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous propose un écollage pour l'Univers et ses mystères avec le document inédit "L'Univers : aux sources du Big Bang".

21:00 L'Univers : aux sources du Big Bang (Inédit)

On pense souvent que le Big Bang est le moment où l'Univers est né et où le temps lui-même a commencé. Mais quels indices peut-on découvrir sur cette genèse ? Et pourrons-nous un jour savoir ce qui existait avant la naissance de l'Univers ?

Dans ce film, grâce à des animations basées sur les captures du télescope spatial Hubble, nous remontons le temps jusqu’à la création de notre monde il y a 13,8 milliards d’années, jusqu’au moment qui précède le Big Bang ! Nous rencontrons des galaxies naissantes comme GN-z11, de la taille de notre Voie lactée mais remplie d'étoiles bleues qui se sont formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang.

Avant cela – avant l'avènement de la lumière –, il y avait « l'âge des ténèbres cosmiques », dont les seuls indices directs sont le rayonnement capté par le télescope spatial Planck. Nous retraçons enfin comment les scientifiques ont proposé une théorie incroyable sur ce qui s'est passé à un milliardième de milliardième de seconde après la naissance de l'Univers. Nous revenons au tout premier jour, à l'instant où tout était infiniment petit puis a gonflé à un rythme époustouflant. Cela ressemble à de la science-fiction, mais la théorie de l'inflation est un triomphe du génie scientifique qui nous aide à comprendre nos origines cosmiques.

21:50 Planètes : Mars, jumelle de la Terre (Rediffusion)

Il y a des milliards d'années, l'une des planètes de notre système solaire possédait de l'eau. Elle était magnifique, une véritable oasis dans un univers stérile... mais ce n'était pas la Terre...