"Restos du Cœur : solidaire un jour, solidaire toujours" vendredi 3 mars 2023 sur TF1

Vendredi 3 mars 2023 à 23:55, après le spectacle des Enfoirés, la grande soirée des Restos du Cœur continuera côté coulisses sur TF1 avec le documentaire exceptionnel "Restos du Cœur : solidaire un jour, solidaire toujours".

Tout d’abord, embarquez à Lyon avec Anne-Claire Coudray pour découvrir tous les secrets du concert des Enfoirés. Elle s’est invitée en coulisses pendant le concert-évènement. Des « petites mains » (maquilleuses, couturières…) aux Enfoirés, elle vous dévoilera les dessous de cette incroyable aventure. Que ce soit dans la loge habillage avec Thomas Pesquet ou en courant entre 2 chansons avec Patrick Bruel, vous découvrirez qu’un concert des Enfoirés, c’est parfois sportif !

Mais pourquoi chaque année, près de 50 artistes de tous horizons interrompent-ils tout ce qu’ils font pour se consacrer entièrement aux Enfoirés pendant une semaine. Tous bénévolement ! Pour le découvrir, deux Enfoirés fidèles, la comédienne Isabelle Nanty et le chanteur Claudio Capéo, se sont livrés à la journaliste avec sincérité et émotion sur les raisons de leur engagement.

Rappelons que les Enfoirés représentent près de 10% du budget des restos. Ils permettent à eux-seuls de distribuer l’équivalent d'environ 15 millions de repas !

Dans la 2ème partie de cette soirée-évènement, vous découvrirez justement les initiatives méconnues mises en place par les Restos du Cœur pour aider ceux qui en ont besoin.

Travail, logement, distribution alimentaire, aide à la vie quotidienne, dans des centres ou dans la rue, en ville ou dans les zones les plus reculées…. Grâce à des rencontres exceptionnelles, vous verrez que les Restos sont sur tous les fronts pour aider les plus démunis à s’en sortir.

Vous découvrirez par exemple le bouleversant témoignage de Françoise. Elle a près de 60 ans. Avec beaucoup d’émotion et de dignité, elle racontera son quotidien de précarité, les privations, la faim et surtout, ce qui la fait peut-être le plus souffrir : la solitude. Et vous verrez comment la chaleur et l’attention des Restos du Cœur vont lui arracher des larmes de bonheur….

Enfin, Patrice Douret, le Président des Restos du Cœur (lui aussi bénévole !) dévoilera à Anne-Claire Coudray les enjeux de cette 38ème campagne des Restos du Cœur, avec une aggravation de la précarité et des chiffres qui font froid dans le dos : près de 150 millions de repas distribués, plus d’un million de personnes accueillies et surtout, plus de 110.000 enfants de moins 3 ans qui bénéficient de l’aide des restos.

Et alors que la grande Collecte Nationale pour reconstituer les stocks de denrées alimentaires et de produits d'hygiène se déroulera précisément les 3, 4 et 5 mars, plus que jamais, les Restos du Cœur compte sur nous !