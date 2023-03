"Vert de rage : Les damnés du pétrole" lundi 6 mars 2023 sur France 5 (vidéo)

Lundi 6 mars 2023 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Vert de rage" dans lequel Martin Boudot vous proposera de découvrir le document inédit "Les damnés du pétrole".

Dans la série documentaire "Vert de rage", Martin Boudot enquête avec des scientifiques sur les grands scandales environnementaux et les graves pollutions. Il confronte les responsables industriels et politiques mis en cause. Objectif : créer de l'impact pour faire bouger les lignes et trouver des solutions. Ses enquêtes font l’actualité dans les médias français et étrangers.

Des champs de pétrole d'Halfaya en Irak à la raffinerie de Gonfreville-l’Orcher en Normandie, l’industrie du pétrole émet des tonnes de polluants dans l'air. Une fois dans l’atmosphère, ces polluants s’infiltrent partout, jusque dans notre corps.

Martin Boudot et son équipe sont notamment remontés jusqu’aux puits de pétrole d'Irak, à la source de cet or noir. Sur place, les plus jeunes sont irrémédiablement touchés par des maladies chroniques, inhalant à longueur de journée les fumées noires issues du torchage. En Normandie, des citoyens se plaignent aussi des « torchères », ces immenses cheminées qui brûlent du gaz issu de la production de pétrole. Ils pointent la responsabilité du géant pétrolier Total qui détient la majeure partie du site industriel de Gonfreville-l'Orcher.

Pendant un an, les journalistes de "Vert de rage" ont multiplié les prélèvements d’air et de sol autour de ces sites. En partenariat avec des scientifiques internationaux, Martin Boudot a aussi mis en place une étude inédite : mesurer, dans les urines des enfants normands et irakiens, les taux de HAP, des polluants toxiques provenant notamment de l’industrie du pétrole.

Leurs révélations ont déjà conduit les autorités locales à agir et ont encouragé d’autres riverains de sites pétroliers en France à lancer leurs propres analyses. En Irak, Martin Boudot a aussi initié un partenariat avec la chaîne britannique BBC pour lancer une grande investigation scientifique sur la multinationale anglaise du pétrole BP.

Ce numéro raconte comment des citoyens que tout sépare sont confrontés aux pollutions issues de la production de pétrole.

En seconde partie de soirée, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Vert de rage : L'uranium de la colère".