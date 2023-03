"Incroyables mariages gitans" : nouvelle saison inédite mercredi 8 mars 2023 sur TFX (vidéo)

Mercredi 8 mars 2023 à 21:05, TFX débutera la diffusion de nouveaux épisodes inédits de la série documentaire "Incroyables mariages gitans". Premier numéro : « Châteaux et princesses, ils se font un conte de fées ».

Ils s’appellent Carlina et Tom, Eden et Nahïm, Nancy et Elie. Ils se sont rencontrés à l’adolescence, sont tombés amoureux et s’apprêtent aujourd'hui à vivre le plus beau jour de leur vie : leur mariage. Tous font partie des gens du voyage. Une communauté très secrète, aux coutumes ancestrales et aux fêtes toujours plus grandioses. Des célébrations hautes en couleurs, pleines d’émotions et de joie de vivre, qui réunissent la famille au grand complet. Pour les jeunes mariés, toutes les extravagances sont permises : châteaux d’époque, pièces montées XXL et robes de conte de fée. Rien n’est trop beau pour les princes et les princesses d’un jour. Car chez les gitans, la fête et les enfants : c’est sacré !

À Montpellier, Marjorie, une maman gitane de 43 ans, a passé une année complète à préparer toute seule le mariage de sa fille Nancy, 16 ans. Pendant un an, toute la maison a vécu au rythme des préparatifs. La mère de famille n’a reculé devant aucun sacrifice pour que le mariage de sa fille Nancy avec Elie, un gitan catalan de 16 ans, devienne un rêve éveillé.

À Nantes, c’est dans un château du 18e siècle qu’Eden, 16 ans et Nahïm, 18 ans, célèbreront leur union en grandes pompes. Arrivée en bateau, chevaux blanc, feux d’artifices et traines de 4 mètres de long, les jeunes époux ont vu les choses en grand ! Une célébration digne de Hollywood, rendue possible grâce aux efforts de Filipe, le papa du marié, décorateur star de la communauté.

Près d’Alès, Carlina, une gitane catalane de 24 ans, va dire oui à Tom, 26 ans, son amour de jeunesse. Lui n’est pas gitan, c’est un gadjé comme on dit dans la communauté. Leur mariage, c’est l’union de deux mondes entre traditions gitanes et modernité. Et à couple atypique, mariage atypique, puisqu’ils passeront à la mairie et à la cathédrale, fait rarissime dans la communauté.

Le mariage est un rite de passage pour les gens du voyage. C’est à ce moment-là que les enfants quittent le nid pour devenir officiellement des adultes aux yeux de la communauté. Un crève-cœur pour leurs parents qui redoublent d’efforts pour que le grand jour des mariés soit l’occasion d’une incroyable fête.