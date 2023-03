"Réseau d'enquête" : « Pêcheurs, le creux de la vague » mercredi 8 mars 2023 sur France 3

Charles-Henry Boudet vous donne rendez-vous sur France 3 mercredi 8 mars 2023 à 22:40 pour un nouvel inédit du magazine "Réseau d'enquête" dont le thème sera : « Pêcheurs, le creux de la vague ».

Alors que le poisson devient un produit de luxe, les pêcheurs français ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité.

Hausse du prix du gasoil, diminution des zones et des jours de pêche et industrialisation des techniques… ils font face à une équation quasi impossible à résoudre. Le nombre de bateaux de pêche a diminué en France de 50% depuis 30 ans et 6000 pêcheurs ont cessé leur activité sans être remplacés.

Charles-Henry Boudet est allé à leur rencontre à bord du « Nicolas Jérémy », un navire de 25 mètres propriété des frères Margollé. Avec eux s’éteindra une activité qui pourtant se transmet de père en fils depuis des générations. Travail pénible, contraintes trop fortes, recettes en baisse. Malgré un virage de la profession en faveur d’une pêche durable, de qualité et plus respectueuse des ressources, les plus jeunes n’envisagent plus leur avenir en mer.

Comment vit-on aujourd’hui en France de la pêche ? Quel est l’avenir d’une filière particulièrement malmenée ? Qui sont ces « forçats des mers » qui résistent encore ?

Réponses dans ce nouveau numéro du magazine "Réseau d’enquêtes".

Les invités :

Nicolas Margollé, patron pêcheur.

Jérémy Margollé, patron pêcheur.

Pascal Bourgain, directeur de l'entreprise Bourgain et fils.

Olivier Lepretre, président du Comité des pêches des Hauts-de-France.

Kelig Mahe, chercheur à l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer.

Les reportages diffusés :

Les pêcheurs de Méditerranée face à la hausse du prix du carburant • France 3 Occitanie • Laurent Beaumel, Yannick Leteurnier, Maryline Barate, Stéphane Janneau, Christian Calmels

Pêcheurs sous surveillance • France 3 Hauts-de-France • Léo Marron, Ludovic Brimbeuf, Rémi Pohier.

Brexit : le long conflit franco-britannique • France 3 Normandie • Cyril Duponchel, Erwan De Miniac, Yohann Petiot, Caroline Vilcocq, Gérard Xavier

Les ravages de la pêche industrielle • France 3 Normandie • Karim Baila, Marie Saint-Jours, Claude Leloche, Gérard Xavier

Filet biodégradable, vers la fin de la pollution marine ? • France 3 Hauts-de-France • Florence Mabille de Poncheville, Philippe Rousselle, Rémi Pohier

Pêche durable et grands chefs : un double engagement • France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur • Sophie Accarias, Christian Mathieu, Michel Lesaffre, Elia Pirosa, Brice Bertrand