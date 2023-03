"Titans mécanic : engins XXL dans les Alpes" : 3ème épisode mercredi 22 mars sur RMC Découverte

Mercredi 15 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire inédite "Titans mécanic : engins XXL dans les Alpes".

Chaque jour, sur le domaine de la Plagne, ces mastodontes d’acier, taillés pour affronter des conditions extrêmes flirtent avec le vide ! Mais ces dameuses ne pourraient pas fonctionner sans des passionnés, qui les conduisent, les réparent et les construisent.

Épisode 3 Alerte avalanche et revolution électrique

A la Plagne, alerte maximale. II a beaucoup neigé et les pisteurs décident de déclencher des avalanches en urgence. Il faut sécuriser une partie des 520 hectares du domaine skiable. De nombreuses pistes sont bloquées sous des milliers de mètres cubes de glace et de poudreuse.

Greg part dégager une immense coulée de neige à 2400 mètres altitude : les pistes doivent être accessibles au plus vite pour les dizaines de milliers de skieurs.

Pour Anthony, une mission à haut risque l'attend avec son treuil : accéder à une crète avec un vide de 1000 mètres. Des blocs de neige paralysent toute cette partie de la station, Mais le refroidisseur de son treuil lâche et son câble peut céder à tout moment.

Chez CM Dupon, c'est aussi la course contre la montre : ils espèrent créer avant la fin de saison la première dameuse 100% électrique de l'histoire. Mais compliqué pour la jeune entreprise de faire fonctionner les batteries du prototype de 13 tonnes et de les adapter au châssis. Ils vont devoir trouver des solutions en urgence aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent et prouver à leurs investisseurs qu'elle peut rouler. La moindre erreur de conception et ils perdront un an de développement

Romain a investi tout ce qu'il avait dans ce projet fou, mais sera-t-il prêt à temps ?