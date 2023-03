"Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies" : 3ème épisode jeudi 23 mars 2023 sur RMC Story

Jeudi 23 mars 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 3ème épisode de "Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies", une série documentaire inédite dans laquelle vous allez retrouver plusieurs participants à "L'amour est dans le pré"...

Parmi les 400 000 exploitations agricoles en France, partez en immersion dans le quotidien haut en couleurs de 12 familles d’agriculteurs Français mais également Belges. Entre défis personnels et enjeux professionnels, ils nous ouvrent les portes de leurs fermes, mais aussi de leurs coeurs !

Leur point commun : ils sont célèbres dans leur région, et parfois même, dans toute la France ! Par leur singularité, parce qu’ils ont participé à des reportages ou des émissions de télévision, parce qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, ils ont su se démarquer

Leurs métiers sont divers et variés, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, forestiers, mais tous vivent de leurs terres et sont entrepreneurs. Avec toutes les difficultés que cela englobe : problèmes financiers, météo, catastrophes écologiques, accidents, machines en panne ou animaux malades. Ils vont devoir redoubler d’efforts, ou même parfois trouver des stratégies afin de sauver leur exploitation dont certains héritent depuis 500 ans !

Entre joie, éducation des enfants et moments forts dans leurs vies, nous suivrons leurs histoires en temps réel et totale immersion. Dans une époque difficile, en temps de COVID, où tout est remis en question et où l’agriculture est le centre de beaucoup d’attention, et de débats parfois tumultueux, nos familles d’agriculteurs sont prêtes à relever tous les défis !

Épisode 3

Dans ce nouvel épisode, Virginie prépare une commande importante avec sa fille aînée Emilie, à qui elle compte bien transmettre l’amour de son métier. Mais la jeune fille ne l’entend pas tout à fait de la même manière... Y aurait-il une deuxième femme à la tête de l’exploitation familiale un jour ?

De leur côté, Jérôme et Lucile décident de diversifier leur offre en proposant des paniers de légumes pour faire face à un hiver rude. Aujourd’hui le couple est particulièrement motivé, car dans quelques jours ils quitteront la grisaille des champs pour les plages de Martinique, la destination de leur voyage de noces, avec bébé bien-sûr !

Chez Jennifer et Jean-François, les enfants n’ont pas école. Toute la famille est à la ferme pour s’occuper des vaches ! Leo, l’aîné, compte bien reprendre la succession, il est déjà au collège agricole.

Franck, lui, reçoit ce midi la visite de sa mère. Il lui explique son projet de vivre en autosuffisance, mais surtout son envie de transmettre, car il n’a pas d’enfant. En fin de journée, il reçoit ses amis qui décident de le convaincre de s’inscrire sur un site de rencontres. Franck accepte sans trop y croire, va-t-il trouver l’âme sœur ?

Dans le Loiret, Emmanuelle et Yoann se retrouve face au défi de devoir construire une pergola en plein hiver avec le gel pour pouvoir accueillir comme il se doit leurs clients ! Un défi de taille. C’est sans se douter qu’un appel américain va leur en donner un autre... Une chose est sûre, il faut se mettre à l’anglais !

Sarah et Bastien fêtent leurs nouveaux projets agricoles et apprennent que Bastien part quelques jours à Paris, au salon de l’agriculture, pour rencontrer ses fans et développer ses réseaux sociaux. Les jeunes agriculteurs ont tout pour réussir, vont-ils arriver à leurs fins ?

Embarquez pour cet épisode inédit de "Familles d’agriculteurs : au plus près de leurs vies" à découvrir jeudi 23 mars à 21h10 sur RMC Story.