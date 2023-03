"Le cavalier mongol" à revoir sur ARTE samedi 25 mars 2023

En Mongolie, dans les steppes du Darhat, un cavalier héroïque se lance à la poursuite de voleurs de chevaux. Dans des décors naturels époustouflants, un documentaire épique aux allures de western oriental à voir ou à revoir sur ARTE samedi 25 mars 2023 à 20:55.

Depuis des siècles, à la frontière de la Mongolie et de la Sibérie russe, les tribus nomades du Darhat vivent de l’élevage de puissants chevaux semi-sauvages, qui les accompagnent lors de leurs migrations saisonnières des steppes aux montagnes. Mais depuis quelques années, des voleurs de tribus originaires de Tuva s'emparent de leurs troupeaux pour revendre les bêtes à des abattoirs russes en échange de quelques roubles.

Lorsque son étalon blanc, irremplaçable gardien de ses chevaux contre les loups, disparaît, Shukhert, cavalier émérite et charismatique lutteur, se lance alors seul à la poursuite des bandits pour le retrouver et le ramener à temps avant l'hiver. Une traque folle dans des conditions extrêmes, qui conduit même ce justicier capable de tout – il fabrique lui-même ses skis de randonnée dans la forêt – à être emprisonné quelques semaines.

Aventure rocambolesque

Dans les grandioses paysages des steppes mongoles, la traque épique de Shukhert prend des allures de western oriental. Surnommé avec respect par les siens "le dompteur de chevaux", tant ses prouesses pour les maîtriser forcent l’admiration, cet attachant héros mongol emmène le spectateur dans une aventure rocambolesque, au plus près du quotidien des nomades, entre chamanisme, rivalités et banditisme.

Truffé de rencontres et de rebondissements, son périple permet aussi de découvrir la mosaïque d'une région complexe, traversée par de multiples tensions ethniques et socio-économiques.

Avec ce somptueux documentaire, primé au Festival international du film et du livre d’aventure de La Rochelle en 2019, le photographe et réalisateur Hamid Sardar (Taïga) nous plonge, par sa connaissance du territoire et de la culture mongols, au cœur d'un monde contemporain encore empreint de mystère, d’ordinaire accessible aux seuls initiés.