"Nous sommes Taïwan" : document de Pierre Haski mardi 28 mars 2023 sur ARTE

Quatre siècles de subordinations diverses ont donné aux habitants de Taïwan un goût prononcé pour la liberté, vivace malgré les appétits chinois. Retour sur l’histoire et les spécificités de la "belle île" par le journaliste Pierre Haski mardi 28 mars 2023 à 23:00 sur ARTE.

"Les autorités de Pékin ne doivent pas sous-estimer la force de la démocratie taïwanaise", déclare, en préambule de ce film, sa présidente, Tsai Ing-wen.

Distante de 130 kilomètres des côtes chinoises, l’île se trouve au cœur de l’explosif bras de fer entre son voisin et les États-Unis. Mais son identité ne se réduit pas à sa résistance à la Chine communiste. Ce creuset où se mêlent 24 millions d’habitants d’origines diverses (parmi eux, 2 % d’aborigènes, les premiers habitants de l’île, particulièrement chouchoutés en période électorale) résulte d’une longue lutte pour la démocratie.

Marquée par quatre siècles de colonisation, la "belle île" a successivement été envahie par les Espagnols, les Hollandais, les Mandchous et les Japonais, avant de se retrouver dans le giron de la Chine en 1945. Mais la révolution communiste orchestrée par Mao Zedong va tout bouleverser.

Naissance d’une nation

Protégé par l’armée américaine, le président Tchang Kaï-chek prend la fuite, emmenant dans son sillage 2 millions de soldats. Il se réfugie à Taïwan, qu’il va diriger d’une main de fer, contribuant à son essor économique mais aussi à d’intenses campagnes de répression. L’île devient un temps la seule République de Chine que reconnaît la communauté internationale. Elle porte toujours officiellement ce nom, même si son imposante voisine a depuis 1971 fait son entrée aux Nations unies, l’éjectant au passage. Authentique démocratie, cette société dynamique et ouverte, la première à avoir légalisé le mariage homosexuel en Asie, se situe aujourd’hui aux antipodes du monde totalitaire chinois. Parviendra-t-elle à préserver son indépendance et sa singularité chèrement acquises ?

Écrit et réalisé par le journaliste Pierre Haski, spécialiste de géopolitique et des relations internationales, ponctué de nombreux reportages, interviews et archives, ce film explore cette démocratie et son histoire, afin de comprendre pourquoi ses citoyens veulent rester taïwanais.