"Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies" : 4ème épisode jeudi 30 mars 2023 sur RMC Story

Jeudi 30 mars 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 4ème épisode de "Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies", une série documentaire inédite dans laquelle vous allez retrouver plusieurs participants à "L'amour est dans le pré"...

Parmi les 400 000 exploitations agricoles en France, partez en immersion dans le quotidien haut en couleurs de 12 familles d’agriculteurs Français mais également Belges. Entre défis personnels et enjeux professionnels, ils nous ouvrent les portes de leurs fermes, mais aussi de leurs coeurs !

Leur point commun : ils sont célèbres dans leur région, et parfois même, dans toute la France ! Par leur singularité, parce qu’ils ont participé à des reportages ou des émissions de télévision, parce qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, ils ont su se démarquer

Leurs métiers sont divers et variés, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, forestiers, mais tous vivent de leurs terres et sont entrepreneurs. Avec toutes les difficultés que cela englobe : problèmes financiers, météo, catastrophes écologiques, accidents, machines en panne ou animaux malades. Ils vont devoir redoubler d’efforts, ou même parfois trouver des stratégies afin de sauver leur exploitation dont certains héritent depuis 500 ans !

Entre joie, éducation des enfants et moments forts dans leurs vies, nous suivrons leurs histoires en temps réel et totale immersion. Dans une époque difficile, en temps de COVID, où tout est remis en question et où l’agriculture est le centre de beaucoup d’attention, et de débats parfois tumultueux, nos familles d’agriculteurs sont prêtes à relever tous les défis !

Épisode 4 Ensemble c'est tout !

Pour ce quatrième épisode inédit de "Familles d’agriculteurs", nous allons voyager grâce à Lucile et Jérôme. C’est en Martinique qu’ils vont passer leurs premières vacances en famille et découvrir ce que l’île leur réserve ! Et eux aussi ont une grande nouvelle à annoncer à leurs abonnés.

Dans le Gers, Claire, la productrice de foie gras, concilie ses obligations à la ferme et sa vie de famille en profitant au maximum de ses fils Mathéo et Maël avant le grand départ pour le Salon de l’Agriculture, un événement qui va lui assurer une grande partie de son chiffre annuel.

Chez Guillaume et Tom, c’est un grand jour ! Le jeune couple va enfin démarrer les travaux de leur future boutique qui doit ouvrir dans quelques semaines. Un projet tant professionnel que personnel car c’est leur premier projet en commun !

Pour Thierry, l’heure n’est pas à la fête. Il doit se séparer de l’un de ses tracteurs pour réussir à garder la tête hors de l’eau. Arrivera-t-il à compter sur la solidarité paysanne pour finir à temps la taille de ses vignes ?

Chez Emmanuelle et Yoann, la pergola avance à grand pas et il faut déjà préparer l’inauguration. Un événement qui va permettre aux oléiculteurs de peut-être rencontrer leur distributeur américain.

Virginie, la vigneronne au caractère bien trempé, est sous pression. Elle va attaquer la dernière étape avant la mise en bouteille de son champagne. Si l’opération ne se passe pas comme prévu, c’est toute sa production qu’elle perdra.

Embarquez pour cet épisode inédit de "Familles d’agriculteurs : au plus près de leurs vies" à découvrir le jeudi 30 mars à 21:10 sur RMC Story.