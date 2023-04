"La vraie histoire des mousquetaires" lundi 3 avril 2023 sur RMC Story

Lundi 3 avril 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir "La vraie histoire des mousquetaires", un documentaire inédit réalisé par Katia Chapoutier.

Les Trois Mousquetaires est une oeuvre mythique. Elle a traversé les générations, déclinée au fil du temps au théâtre, en bande dessinée, en comédie musicale, mais aussi et surtout au cinéma, avec près de 80 adaptations dans toutes les langues et à toutes les époques.

Dans notre imaginaire collectif, les mousquetaires sont ceux décrits par Dumas, qui passent leur temps à se battre en duel, à déjouer des complots et à sauver l’honneur de la Reine et du Roi de France.

Ces mousquetaires de fiction ont éclipsé les mousquetaires, les vrais, ceux qui formaient la compagnie royale qui a existé entre 1622 et 1775. Qui étaient ces hommes, et comment servaient-ils le Roi ? Ont-ils vraiment pris part aux affaires de la Couronne.? Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan ont-ils vraiment existé ?

Cette compagnie militaire rattachée directement à la personne du Roi a joué un rôle clé. D’abord de protection du Roi, puis par extension en tant que bras armé de l’autorité royale. Véritable corps d’élite bénéficiant des technologies militaires les plus avancées de l’époque, ils étaient l’équivalent des forces d’interventions spéciales au cours des guerres et des sièges de Louis XIII et Louis XIV. Au fur et à mesure de l’instauration de la monarchie absolue, ils deviennent également un outil de maintien de l’ordre. Arrêtant les nobles devenus trop puissants, réprimant les révoltes populaires des 17 et 18è siècles, loin des héros empanachés décrits par Dumas.

Grâce aux meilleurs historiens, ce document mène l’enquête pour démêler le vrai du faux, l’histoire de la fiction, pour vous révéler la véritable histoire des Mousquetaires.

