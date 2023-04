"100 jours avec la police d'Occitanie" sur RMC Story mercredi 5 avril 2023

Mercredi 5 avril 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera le premier épisode d'une nouvelle série documentaire inédite : "100 jours avec la police d'Occitanie".

Toulouse est la quatrième ville la plus peuplée de France avec près de 500 000 habitants. Une population dense, éclectique, que la police municipale a pour mission de protéger toute l’année.

Depuis 10 ans, la mairie a investi beaucoup d’argent pour sécuriser son territoire. Le nombre d’agents a été multiplié par deux. Désormais 350 policiers armés assurent la sécurité des citoyens. Et quand les situations s’embrasent, ils doivent agir vite et avec fermeté. Avec 100 000 étudiants qui vivent et font la fête toute l’année dans la ville, les agents de police sont en vigilance constante. De jour comme de nuit, ils peuvent compter sur l’aide précieuse des 515 caméras de vidéosurveillance. Elles enregistrent le moindre délit commis dans la métropole.

Infraction au code de la route, trafic de cigarettes, de drogues , ces professionnels surveillent et quadrillent les quartiers sensibles de la ville. Pour des arrestations efficaces, Toulouse n’a rien laissé au hasard : une brigade de nuit, 10 maitres-chiens, 20 motards, 4 policiers à cheval et même des agents à vélo prennent en chasse les délinquants en fuite dans des zones difficiles d’accès.

Pendant plusieurs semaines, ces policiers ont accepté de nous ouvrir les portes de leur quotidien sous haute tension.

Embarquez pour le premier épisode de "100 jours avec la police d’Occitanie" à découvrir mercredi 5 avril 2023 à 21:10 sur RMC Story.