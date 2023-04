"La petite fille au napalm, histoire d'une photographie" dimanche 9 avril 2023 sur France 5

À découvir dans "La case du siècle" dimanche 9 avril 2023 à 22:45, le documentaire inédit "La petite fille au napalm, histoire d'une photographie" de Patrick Cabouat et Stéphane Landowski.

Le 8 juin 1972, en pleine guerre du Vietnam, le petit village de Trang Bang, proche de la frontière cambodgienne, est le théâtre de terribles affrontements entre le Viêt-Cong et les forces sud-vietnamiennes. Ces derniers ordonnent des frappes au napalm contre les positions ennemies. C’est dans ce contexte que survient une terrible bavure : trois bombes sont larguées sur des civils réfugiés dans le temple bouddhiste du village.

De nombreux journalistes de la presse internationale sont témoins de ce drame. Parmi eux, un jeune photographe vietnamien travaillant pour Associated Press, Nick Ut. Dans son objectif, une petite fille terrorisée qui court pour échapper aux flammes qui la dévorent. Elle hurle de douleur car sa peau et ses vêtements ont été carbonisés par le napalm.

La photo de Nick Ut va faire le tour du monde car elle incarne « l’enfer du Vietnam ». Les prix les plus prestigieux de la presse occidentale viennent récompenser ce « cri contre la guerre ». Mais le gouvernement d’Hô Chi Minh s’en sert également comme outil de propagande contre l’impérialisme américain.

De nombreux journalistes, témoins directs de ce drame, racontent comment ils ont vécu ce conflit. Et s’interrogent : quelle influence ce cliché a-t-il eu sur le cours de cette guerre ?

Près de cinquante ans plus tard, Nick Ut et « la petite fille au napalm » se souviennent de cet instant qui changea le cours de leur vie.

Avec les témoignages de :

Kim Phuc, « la petite fille au napalm ».

Nick Ut, photographe pour Associated Press, auteur de la photographie Hal Buell, rédacteur en chef et chef du service photo pour Associated Press au moment des faits.

Christopher Wain, journaliste-correspondant pour UPI, présent lors du bombardement.

David Burnett, photographe indépendant, présent lors du bombardement.

Patrick Chauvel, photographe indépendant, ayant couvert la guerre du Vietnam.

Christine Spengler, photographe indépendante, ayant couvert la guerre du Vietnam.