"Les potagers de Julie" saison 2 : La laitue grenobloise, samedi 15 avril 2023 sur France 3

Samedi 15 avril 2023 à 16:15, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 2 pour le premier épisode de la 2ème saison des "Potagers de Julie" qui sera consacré à la laitue grenobloise.

Au cours de cette deuxième saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir. Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces.

Julie se lance aussi un défi en créant son propre potager, aidée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. L’occasion de découvrir, cette saison, la laitue grenobloise, le cabus d’Alsace, le mangetout normand et bien d’autres délicieux légumes.

Après sa récolte, le légume est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

La laitue grenobloise

La salade, c’est LE légume parfait pour débuter au potager. Quoi de mieux pour notre novice ? Julie se lance dans la plantation de salades sous la houlette de Lola, jeune maraîchère d’Île-de-France.

Mais il est une salade très particulière que Marie Chioca, notre jardinière du Dauphiné, en Isère, entend bien faire goûter à Julie cette semaine : la laitue grenobloise. Et dans son petit, mais luxuriant, potager de 120 m2, elle en cultive à l’envie et en récolte plus de 300 par an ! Une productivité incroyable dont elle va révéler les secrets.

Marie ouvre les portes de son petit paradis et emmène Julie sur les hauteurs du plateau de Chambaran découvrir la ferme de son fils, producteur de fromage de chèvre.

Julie rend également visite à Tero Loko, une association de la région qui accueille migrants et personnes en situation d’urgence pour les aider à se réinsérer dans la société, et ce grâce à la culture des légumes.

La salade va en voir de toutes les couleurs au cours de 4 recettes :