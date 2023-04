"100 jours avec les gendarmes des Alpes" sur RMC Story mercredi 19 avril 2023

Mercredi 19 avril 2023 à 21:10, RMC Story diffusera la seconde partie de "100 jours avec les gendarmes des Alpes", une série documentaire inédite réalisée par Stéphanie Roy, Sébastien Clech et Romain Finck.

Les Alpes sont réputées pour être l'une des plus belles chaines de montagne du monde... l'hiver des milliers de vacanciers viennent profiter des stations de ski. Un afflux de population qui engendre son lot de délinquance, et pas seulement en altitude.

Les compagnies d'Albertville et d'Annecy ont ouvert leurs portes durant des semaines.

Épisode 2 Cambriolages, chauffards, alcool : tolerance zero pour les gendarmes

En haute montagne, les stations de ski attirent les vacanciers et leur lot de délinquances. Dans les plaines, les villes comme Albertville et Annecy doivent elles aussi gérer des débordements et des infractions parfois violentes.

Dans cette zone, conduire sur certaines routes peut être dangereux. Les gendarmes doivent faire la guerre à ces fous du volant, afin d’éviter des accidents dramatiques. La grande mode chez certains adolescents, faire des cabrioles avec leurs deux-roues. Des cascades interdites, qui sont souvent verbalisées par les forces de l’ordre. Pour éviter l’amende, certains n’hésitent pas à commettre des refus d’obtempérer.

Les cambriolages sont également un fléau pour des milliers de français chaque année. Les gendarmes enquêtent régulièrement sur ces vandalismes.

Immersion avec les gendarmes de l’extrême dans ce 2ème épisode de "100 jours avec les gendarmes des Alpes" à découvrir mercredi 19 avril à 21:10 sur RMC Story.