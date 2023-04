"Charles III : Les secrets inavouables du nouveau roi" sur C8 vendredi 21 avril 2023

Vendredi 21 avril 2023 à 21:10, C8 diffusera le documentaire inédit "Charles III : Les secrets inavouables du nouveau roi" réalisé par Vincent Martin.

Charles III règne désormais sur le Royaume Uni. À plus de 74 ans, cet homme timide et débonnaire a succédé à la plus grande reine de l’histoire Britannique !

Alors, qui est le nouveau roi ? Charles III saura-t-il gérer une famille qui part en vrille et qui se déteste ? Était-il le choix de sa mère ? Saura-t-il se taire et ne jamais donner son avis comme le protocole l’impose ? Va-t-il abdiquer en faveur de William comme le souhaitait Elisabeth II ? À combien s’élève sa fortune ? Va-t-il moderniser la couronne et comment ?

A toutes ces questions - et à bien d'autres ! - ce documentaire apporte les réponses que tout le monde attend.