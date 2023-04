"Les potagers de Julie" : Le pois mangetout normand, samedi 22 avril 2023 sur France 3

Samedi 22 avril 2023 à 16:15, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 2 pour le second épisode de la 2ème saison des "Potagers de Julie" qui sera consacré au pois mangetout normand.

Au cours de cette deuxième saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir. Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces.

Julie se lance aussi un défi en créant son propre potager, aidée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. L’occasion de découvrir, cette saison, la laitue grenobloise, le cabus d’Alsace, le mangetout normand et bien d’autres délicieux légumes.

Après sa récolte, le légume est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le pois mangetout normand

Julie se lance dans l'aventure du petit-pois, mais découvre une autre manière de voir le potager grâce à Marion Bredel, la prêtresse du zéro déchet. Chez elle, en Seine Maritime, le potager est nourricier mais sert également à élaborer des cosmétiques, des produits ménagers, nourrir les animaux et réduire l'empreinte carbone de la famille. Un potager dans l'air du temps !

Au cours de cette plongée en Normandie, Julie apprend à réaliser la mozzarella cauchoise dans une ferme spécialisée. C'est aussi l'occasion de découvrir le superbe potager du Château de Miromesnil.

Trois recettes 100% végétarienne :