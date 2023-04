"Mark Zuckerberg, l'empereur de Facebook" sur France 5 dimanche 23 avril 2023 - Vidéo

À découvrir dans "Le monde en face" dimanche 23 avril 2023 à 20:55 sur France 5, le destin fulgurant d'un enfant prodige dans la tourmente des événements de l'histoire de ces vingt dernières années : Mark Zuckerberg, l'empereur de Facebook.

C’est l’histoire d’un enfant prodige passionné par la toute-puissance du code et qui revendique une mission : connecter les individus du monde entier. Un rêve qui s’inscrit dans les grands récits des pionniers de la Silicon Valley.

Mais derrière cette vocation optimiste et idéaliste, qui est réellement Mark Zuckerberg ? Quelle a été sa stratégie pour se maintenir au pouvoir ? Son ambivalence est au cœur de ce documentaire qui nous fait découvrir les folles ambitions d’un homme pressé et autoritaire, fasciné par l’Empire romain et par Bill Gates.

Devenu milliardaire à 23 ans, il a colonisé, avec Facebook, la moitié de la planète. Il dit se battre pour la liberté d’expression, mais sa fortune repose sur le capitalisme « de surveillance ».

Nombreux y ont cru, mais tous ont déchanté. Si Barack Obama ou Hillary Clinton ont vu en lui un allié des démocrates, l’élection de Donald Trump, le Brexit, l’affaire Cambridge Analytica, la prolifération des fake news et des propos extrémistes ou encore l’assaut du Capitole révèlent les dérives de la plateforme.

Zuckerberg aurait-il perdu le contrôle de sa machine ? Il est devenu l’homme à abattre. Empêtré dans les scandales, il s’excuse, mais s’entête. Aujourd’hui, il nous promet d’atteindre une nouvelle frontière : le métavers. Une fuite en avant dans le monde virtuel ?

Grâce aux archives et aux témoignages de ceux qui ont suivi son parcours hors norme, de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis, jusqu’en Europe, ce documentaire retrace son destin fulgurant dans la tourmente des événements de l’Histoire de ces vingt dernières années.

Ce documentaire sera suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant.

Note d'intention des auteurs-réalisateurs

Facebook connaît nos habitudes, nos goûts, les noms de nos amis, le visage de nos enfants et nos destinations de vacances, mais aussi nos préférences politiques. Cette entreprise a un accès direct sur les données personnelles de près de 3 milliards d’individus… Mais, nous, les utilisateurs, que savons-nous de son créateur et dirigeant Mark Zuckerberg ?

Président-directeur général et actionnaire majoritaire de Facebook, Mark Zuckerberg est l’un des hommes les plus puissants de la planète. Il suffit que Facebook tombe en panne six heures durant, comme on l’a vécu le 4 octobre 2021, pour que l’on s’interroge sur notre dépendance vis-à-vis d’une telle entreprise, et vis-à-vis de cet homme, Mark Zuckerberg, auquel nous avons accepté de confier nos vies privées, auquel nous avons accordé notre confiance il y a bientôt vingt ans, sans vraiment en mesurer les conséquences.

En 2024, Facebook aura 20 ans. Et Mark Zuckerberg en aura 40. Après avoir été la coqueluche de la Silicon Valley, synonyme du cool et de la success story, Mark Zuckerberg incarne, aujourd’hui, un système dont nombre de citoyens ne veulent plus. Ce jeune codeur bien né, convaincu que la technologie est nécessairement bonne pour nos sociétés, est parvenu à transformer radicalement la façon dont nous communiquons. Et nous sommes nombreux à y avoir cru, à avoir joué le jeu.

Nous avons tous grandi avec lui… Mais nos mentalités, nos regards ont changé pour devenir plus critiques. Le sien, en revanche, a-t-il évolué ?

Il a fallu dix ans environ pour que Facebook sorte de l’état de grâce. L’heure de gloire est passée, le temps des régulations est venu et le nombre d’utilisateurs s’est tassé. Mark Zuckerberg est, depuis quelques années, sous le feu des critiques. Mais, en dépit des scandales, des amendes et des nouvelles formes de régulation, le fondateur de cet empire, devenu Meta, redouble d’efforts pour garder le contrôle et tenir son cap. Après avoir mis près de 3 milliards d’internautes sur Facebook, il compte bien en embarquer autant sur son métavers.

Mark Zuckerberg est un personnage déterminé. Il résiste à tout. Se remet rarement en question. Et finit (presque) toujours par l’emporter. Convaincu des bienfaits de nos interactions connectées, il semble parfois sourd aux critiques et évolutions de nos sociétés. Les moyens financiers dont il dispose, et le pouvoir qu’il a su préserver sur le destin de son entreprise, lui permettent de continuer d’investir, coûte que coûte.

Cette enquête documentaire cherche à cerner ce personnage hors norme, secret, qui semble inaccessible et qui est pourtant omniprésent dans nos vies et dans nos sociétés.

Est-il un génie ? Est-il un idéaliste ? Ou au contraire un personnage cynique, ambitieux et manipulateur ? Comment est-il parvenu à nous conquérir ? Comment a-t-il notre gagné confiance ? A-t-il créé Facebook à son image, ou à notre image ? Qu’est-ce que la réussite de son entreprise dit de lui, et de notre société ? Il y a vingt ans, Mark Zuckerberg avait-il pris la mesure des enjeux et des méfaits que son rêve pourrait engendrer ? Pourquoi maintient-il son cap malgré les tempêtes et les déconvenues ? Est-il, comme le disent certains, un marchand d’armes numériques de l’ère moderne ? Un capitaliste de la surveillance ? Et, finalement, sa créature, Facebook, est-elle encore seulement sous son contrôle ?

Dans ce film, il ne s’agit pas de rester sur un constat mais de comprendre d’où vient, et qui est Mark Zuckerberg : ses passions, ses convictions, mais, surtout, sa conception de l’interaction entre les technologies et nos sociétés. Cette enquête dresse à la fois le portrait d'un homme, celui d'une époque, mais aussi celui d’une technologie qui a profondément bousculé le fonctionnement de notre monde.

Saisir la trajectoire de Mark Zuckerberg, c’est tenter de nous comprendre « nous », les utilisateurs : comment l’humanité a-t-elle pu laisser un seul homme privatiser une (très grande) partie de nos conversations en ligne ? Est-il seulement souhaitable qu’à elle seule une entreprise américaine détienne un quasi-monopole sur le bon fonctionnement de cette infrastructure technologique devenue, par extension, un espace public ?

Depuis la création de ce trombinoscope sur un campus de Harvard en 2004 à aujourd’hui, on ne vit plus la connexion de la même manière.

Aujourd’hui, rares sont ceux qui n’ont pas de compte Facebook, ou Instagram, ou encore Whatsapp. Mais rares sont ceux aussi qui ne s’interrogent pas sur la puissance de ces entreprises de la Tech américaine. Ce qui n’empêche nullement Mark Zuckerberg de persévérer dans son dessein et dans ses investissements.

Ce film propose donc de revenir sur vingt années du parcours d’un homme, d’une entreprise, d’un système pour mieux appréhender nos enjeux contemporains et nos perspectives d’avenir.