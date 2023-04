"Harry Potter : les secrets du phénomène" sur TMC mercredi 26 avril 2023 - Vidéo

Replongez dans dans l'univers d'Harry Potter mercredi 26 avril 2023 à 21:25 sur TMC. Au programme de la soirée, un documentaire inédit qui vous fera découvrir pourquoi le célèbre petit sorcier à lunettes continue d’ensorceler le monde.

Vous découvrirez la rencontre de fans parfois prêts à toutes les folies pour assouvir leur passion. Une visite exclusive au fameux studio Harry Potter de Londres (Le Warner Bros. Studio Tour London / Les Coulisses de Harry Potter), pour y découvrir tous les secrets de tournage. Et aussi, exceptionnellement, de nombreux extraits des films, pour mieux vous replonger dans l’ambiance.

Avec près de 600 millions de livres vendus (dont quasiment 30 millions en France), 8 films qui ont rassemblé rien qu’en France près de 60 millions de spectateurs (soit presqu’autant que d’habitants), les chiffres affolent les compteurs.

Et plus de 20 ans après, Harry Potter est toujours aussi populaire auprès du public, génération après génération.

Pour comprendre les raisons d’un tel succès, ce documentaire vous fera partir à la rencontre des fans les plus extravagants. Une communauté d’amoureux du monde magique dont vous découvrirez l'univers.

Pour être un parfait "fan de Harry Potter", voici quelques règles simples !

Règle numéro 1 : collectionner tout ce qui se rapporte à Harry Potter. Comme Ludovic, le plus grand collectionneur français d’objets de Harry Potter. Ou ces chasseurs d’autographes qui courent les conventions pour obtenir une dédicace de l’un des acteurs.

Règle numéro 2 : mettre la sorcellerie à l’honneur dans les moments les plus importants de sa vie. Comme Sonia et Sébastien, un couple qui a organisé son mariage entièrement sur le thème du petit sorcier !

Et pour les plus mordus, il y a la règle numéro 3 : vivre sa passion, en famille comme Guillaume et Stéphanie, dont la maison est entièrement décorée au style de Harry Potter, et qui s’apprêtent à parcours plusieurs centaines de kilomètres, à la recherche d’une pièce rare qu’ils recherchent depuis des années.

Harry Potter a envahi leur quotidien et vous allez voir que leur imagination est sans limite...

Alors que vous soyez Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard, ou Gryffondor, découvrez l’univers magique de Harry Potter sur TMC mercredi 26 avril 2023.

Un document inédit réalisé par Ophély Bouchakour.

En seconde partie de soirée, TMC rediffusera "Harry Potter : le tournoi des quatre maisons".