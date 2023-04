"Gitans, Manouches, Tsiganes : leur vraie vie" sur RMC Story jeudi 27 avril 2023

Jeudi 27 avril 2023 à 21:10, RMC Story débutera la diffusion de "Gitans, Manouches, Tsiganes : leur vraie vie", une série documentaire inédite réalisé par Stéphane Morel, Roman Castillon, Hafca El Massaoui et Valérie Rouvière.

C’est une communauté qui intrigue et qui parfois inquiète. On les appelle les gitans, les manouches ou les tziganes. En France, ils sont près de 300 000. La plupart vivent encore en caravane.

Généralement, leur quotidien est rythmé par des traditions ancestrales : des repas en communauté et des fêtes grandioses. Pourtant, ils gagnent souvent leur vie avec des petits boulots. Mais grâce au sport ou à la musique certains s’émancipent et peuvent même devenir des stars.

Vous allez découvrir le quotidien d’une communauté en pleine mutation… mais encore très secrète.

Épisode 1 La famille avant tout

Star des réseaux sociaux, Henock Cortes s’est fait connaître grâce à des morceaux de Rap au ton provocateur. Il a vécu 15 ans en caravane mais désormais, avec le succès, il a posé ses valises avec sa femme et ses trois enfants dans une maison dans le centre de la France. Entre ses contrats et ses nouvelles aspirations artistiques, nous découvrons le quotidien étonnant de cette personnalité attachante.

Brandon a 31 ans et vit dans une place réservée aux gens du voyage en banlieue parisienne, à Cergy Pontoise. Ici on vit en famille et pour gagner sa vie, il faut faire des petits boulots. Brandon est un ferrailleur qui n’hésite pas à faire du porte-à-porte dans les pavillons de la région pour trouver des objets à débarrasser.

A 39 ans, Priscilla Péterlé est une des gitanes les plus connues de sa communauté. Elle est une championne de la discipline phare chez les gens du voyage : la boxe. Championne d’Europe en titre dans sa catégorie, nous découvrons le quotidien de cette maman qui a passé sa jeunesse en caravane et qui rêve aujourd’hui de pouvoir acheter un terrain pour y réunir de nouveau sa famille.

