"Buckingham : les princesses malheureuses" sur C8 vendredi 5 mai 2023

Vendredi 5 mai 2023 à 21:10, C8 diffusera le documentaire inédit "Buckingham : les princesses malheureuses" réalisé par Vincent Martin et Aurélie Badémian.

Le règne du roi Charles III est tourmenté par les récentes révélations qui ont attaqué la couronne. La série sur Harry de Sussex et Meghan Markle, suivie de la sortie des mémoires du prince Harry ont mis en lumière les aspects obscurs de la famille royale, rappelant que ses membres ont souffert de cette institution.

Bien que cette monarchie continue de passionner le monde entier, le quotidien de leurs princes et princesses est loin d’être un conte de fées. Les princesses de la famille royale doivent respecter les protocoles et des obligations qui s’avèrent très stricts. Des obligations qui engendrent déception et tourments. Même la reine Elizabeth II n’a pas été épargnée, les princesses Diana Spencer et Meghan Markle ont souvent exprimé leur malaise et leur douleur face au poids de ce devoir et des responsabilités familiales. On peut se demander si la couronne britannique n’est pas prête à tout pour défendre l’institution.

Face à cette pression constante, qui sont les bons et les mauvais élèves ? Comment les membres de la famille royale peuvent-ils être à la hauteur des attentes de la monarchie britannique sans en payer le prix fort ?

La vie au sein de Buckingham Palace peut être difficile, même pour ceux qui ont l’immense privilège d’en faire partie.