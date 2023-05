"Les potagers de Julie" : Le Cabus d'Alsace, samedi 6 mai 2023 sur France 3

Samedi 6 mai 2023 à 16:15, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 2 pour le second épisode de la 2ème saison des "Potagers de Julie" qui sera consacré au Cabus d'Alsace.

Au cours de cette deuxième saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir. Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces.

Julie se lance aussi un défi en créant son propre potager, aidée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. L’occasion de découvrir, cette saison, la laitue grenobloise, le cabus d’Alsace, le mangetout normand et bien d’autres délicieux légumes. Après sa récolte, le légume est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le Cabus d'Alsace

Julie sait-elle planter les choux ? Non ! Mais Lola, jeune maraîchère d'Île de France lui enseigne les rudiments cette semaine. Du haras de Jardy, où elles cherchent du fumier de cheval, à la plantation, Julie apprend à tout connaître de ce légume rustique, plus curieux qu'il n'y parait.

Les jardiniers alsaciens, Didier et Laurence Helmstetter, aiment à se décrire comme des jardiniers paresseux. Et c'est vrai qu'ils ne font rien comme les autres ou en tout cas bien moins… et ça marche ! Tous deux initient Julie au potager où l'on regarde les légumes pousser sans jamais travailler la terre.

Enfin elle rencontre un producteur local et cuisine de délicieuses recettes à base de chou et aussi de volaille.

Entre cuisine et dégustations, le chou se décline autour de 4 recettes :

Le Pad thaï aux crevettes de Julie .

. Le coleslaw de Julie.

La choucroute du chef Olivier Nasti .

. La tourte à la volaille de Gilles, le producteur de Volaille.

En bonus : la décoction d'absinthe de Lola pour protéger ses choux.