Bientôt sur M6 : "Sur les bancs de l'école" une série documentaire sur l'école des années 1880-1980

© Babsy, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Prochainement, M6 diffusera une nouvelle série documentaire consacrée à l'école des années 1980-1980 provisoirement baptisée "Sur les bancs de l'école".

Cette série documentaire va immerger 15 élèves de 4ème dans l’école des années 1880-1980, une période importante de l'histoire de l'école en France.

Ces élèves vont être confrontés aux enseignements des différentes époques. Les professeurs enseigneront leur propre matière selon la méthode pédagogique de l’époque sélectionnée, mais aussi une matière qui n’existe plus aujourd’hui comme la couture, la mécanique, etc. Ce ne sont pas seulement les matières qui vont changer mais aussi la pédagogie, la notation, les punitions ou les récompenses.

Selon les époques, les professeurs de cette série documentaire seront responsables de plusieurs cours mais aussi de la vie extra-scolaire : repas, récréation, ect...

Les enseignants s'exprimeront et argumenteront sur les changements dans les enseignements sous forme d'interviews.

Le tournage de cette série documentaire va se dérouler dans un collège à Paris entre le 28 juin 2023 et le 13 juillet 2023.

Cette série documentaire, produite par Warner pour M6, est une adaptation du format anglais "Back in Time for School" diffusée sur la BBC Two.

À découvrir prochainement sur M6, peut-être à la rentrée ?