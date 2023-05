"Baïes, la cité antique engloutie" à revoir sur France 5 jeudi 18 mai 2023 dans "Science grand format" - Vidéo

Jeudi 18 mai 2023 à partir de 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir dans "Science grand format" deux documents : « Baïes, la cité antique engloutie » et « Enquête à Pompéi ».

21:05 « Baïes, la cité antique engloutie »

Le site romain de Baïes est une somptueuse station balnéaire immergée depuis plus de 1 300 ans, l'équivalent de Pompéi sous les eaux. La cité est décrite par les écrivains de l'Antiquité comme un lieu de villégiature pour les notables de la Rome Antique.

Au-delà de sa réputation sulfureuse, que cache cette ville mystérieuse ? Aujourd'hui, les archéologues fouillent les fonds marins à la recherche de ses secrets engloutis. Les scanners sous-marins permettent de faire la lumière sur les dessous de la cité thermale…

21:50 « Enquête à Pompéi »

La gigantesque éruption volcanique qui a détruit Pompéi en l’an 79 a également préservé ses origines. La cité romaine ensevelie nous offre une incroyable image du passé, un véritable paradis pour les archéologues. Sur place, les scientifiques enquêtent pour comprendre pourquoi les premiers habitants de Pompéi se sont installés dans cette zone à haut risque.

Ce film propose une déconstruction virtuelle de la ville, pierre par pierre, nous découvrons les sols en marbre et les superbes fresques qui ornaient les bâtiments. Formidables bâtisseurs, les Romains utilisaient également le tuf de manière ingénieuse pour agrandir la ville et aménager des ports. Les fondations découvertes révèlent que l’eau était remarquablement bien répartie pour alimenter les fontaines, les bains et les foyers. Mais cette eau chargée de fluorure, que buvaient les habitants aurait gravement nuit à leur santé au fil du temps.