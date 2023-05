"Mali, la guerre perdue contre le terrorisme" sur France 5 dimanche 28 mai 2023 - Vidéo

Dimanche 28 mai 2023 à 20:55 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Taravant vous proposera de découvrir "Mali, la guerre perdue contre le terrorisme", un document inédit écrit et réalisé par Nathalie Prévost et Olivier Jobard.

Fin 2011, des centaines de combattants touaregs maliens pris au piège de la guerre contre le colonel Kadhafi rentrent chez eux. Quelques mois plus tard, les 2/3 du pays tombent sous les coups conjugués de ces indépendantistes et des djihadistes algériens installés dans la région. Très vite, les groupes affiliés à Al Qaida prennent le dessus et, en janvier 2013, ils provoquent l’entrée en guerre de la France, à la demande du président malien Dioncounda Traoré.

Sept ans et deux élections présidentielles plus tard, un coup d’Etat militaire renverse le président Ibrahim Boubacar Keita. La dégradation de la sécurité et les scandales témoignent de l’impuissance des autorités maliennes et de la communauté internationale, malgré des milliers de soldats, des dizaines de stratégies « Sahel » et des millions d’euros. La relation franco-malienne dégénère. Les Russes reviennent en force à Bamako.

Pour expliquer cet échec collectif, il faut retourner dans l’histoire, celle de l’Etat moderne hérité de la colonisation et celle des anciens empires, pour lesquels ont tour à tour combattues toutes les communautés. Les jeunes, qui représentent les ¾ de la population malienne, poussent au renouveau et bousculent l’ordre social conservateur, dans un contexte de concurrence des modèles de gouvernance : décentralisation, séparatisme, charia, ordre traditionnel, à côté de la démocratie à l’occidentale.

L’année 2022 a été un formidable accélérateur historique et nous avons tourné notre film comme une course contre la montre. Cette ambiance particulière était propice à la parole, avec un horizon devenu incertain, mais elle a aussi pesé sur les conditions du tournage, dans un contexte de durcissement du pouvoir à Bamako. Ce fut l’année du départ de Barkhane, de l’arrivée de la société Wagner, de tensions très fortes avec la communauté internationale, d’élections repoussées sine die et d’une réflexion, soudain radicale, sur le modèle politique à adopter, la forme de la justice ou de l’école, les choix tactiques à opérer : escalade militaire ou discussions avec les groupes terroristes ? Le Mali semblait au bord d’un gouffre, susceptible de basculer à tout moment dans l’inconnu.

Un Premier ministre de rupture, des politiques inquiets de l’avenir, des chefs de groupes politico-militaires à la recherche d’un ordre nouveau, des leaders traditionnels nostalgiques des temps anciens nous ont livré leur vision de l’Etat, de la crise, de l’histoire, des solutions possibles et de la relation avec la France. Nous avons choisi le temps long des interviews, filmées sur le terrain de chacun, au service d’un propos personnel, du récit intime à l’aventure politique. Nous avons été à la rencontre des acteurs, dans leur ville, leur fief ou leur bastion. Ces déplacements permettent de matérialiser en images la diversité d’un vaste et beau territoire et de ses populations, un voyage dans l’espace et dans le temps qui nous a conduits dans les deux grandes régions de la guerre : le nord et le centre du Mali.

Nous avons filmé les dernières heures de l’armée française dans ses bases, des officiers convaincus d’avoir effectivement accompli leur mission, celle de former et de renforcer l’armée malienne pour mieux affaiblir les groupes djihadistes. Etonnant satisfecit au moment où ces mêmes militaires maliens bottaient la France hors du pays ! Dans le nord du pays, nous avons suivi les combattants touaregs et maures se préparant pour les combats à venir contre l’Etat islamique et/ou l’armée malienne. Nous avons scruté l’origine de l’irrédentisme touareg à Kidal. Nous avons écouté les jeunes ultra de Bamako, criant leur haine de la France et leur ferveur nationaliste. Dans le centre, front principal actuel de la guerre entre l’armée malienne et les djihadistes, nous avons cherché à comprendre comment Al Qaida avait prospéré sur les frustrations accumulées dans la communauté des éleveurs peuls, ce qui a fait basculer leurs voisins dogons dans la guerre à leur tour, provoquant de graves affrontements intercommunautaires.

En contrepoint de la parole des leaders, le film propose celle des Maliens « ordinaires », femmes, jeunes, commerçants, éleveurs, combattants, qui nous livrent leurs malheurs mais aussi leurs espoirs, leurs engagements, leur idée du drapeau et de la Nation.

Personnalites interviewees